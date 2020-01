नशीब असावं तर..! दोन कॅच सुटले, एकदा नो बॉलवर आऊट; खेळली दणदणीत इनिंग

ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड संघातील तीन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील अखेरचा सामना सिडनीच्या मैदानावर सुरू आहे. ऑस्ट्रेलियाने मार्नस लाबुशेन यांच्या द्विशतकी खेळीच्या बळावर पहिल्या डावात 454 धावा केल्या. यानंतर फिरकीपटू नाथन लायन याच्या बळींच्या ‘पंच’च्या जोरावर न्यूझीलंडचा डाव अवघ्या 251 धावांमध्ये गुंडाळत 243 धावांची आघाडी घेतली. लायनच्या गोलंदाजीसमोर न्यूझीलंडचा संघ कोसळला, मात्र पदार्पणाचा सामना खेळणारा ग्लेन फिलिप्स हा नशीबवान ठरला.

नाथन लायन याने त्याच्या गोलंदाजीवर दोन कॅच सोडले, तर जेम्स पॅटिन्सनने त्याला बाद केले, मात्र तो नो बॉल होता. नशिबाने साथ दिल्याने फिलिप्सने पदार्पणाच्या लढतीत अर्धशतकीय खेळी केली. फिलिप्सने 52 धावांची खेळी केली, आणि न्यूझीलंडच्या डावातील टॉपचा स्कोरर राहिला. त्याखालोखाल टॉप लॅथम याने 49 धावांची खेळी केली.

ग्लेन फिलिप्स फलंदाजीला आला तेव्हा त्याला ऑस्ट्रेलियाचा मधल्या फळीतील फलंदाज स्टीव्ह स्मिथ याचा क्लोन म्हटले जाऊ लागले. कारण दोघांच्या फलंदाजीच्या स्टाईलमध्ये कमालीचे साम्य आहे. दरम्यान, पदार्पणाच्या लढतीत फिलिप्सला तीन जीवदान मिळाले. न्यूझीलंडच्या डावातील 51 व्या षटकात नाथन लायनच्या गोलंदाजीवर फिलिप्सने हवेत शॉट खेळला. लायनकडे त्याला बाद करण्याची नामी संधी होती, मात्र त्याने तो कॅच सोडला आणि फिलिप्सला पहिले जीवनदान मिळाले. त्यावेळी तो फक्त 2 धावांवर खेळत होता.

Blood coming from Nathan Lyon’s right thumb after a dropped chance off Glenn Phillips. #AUSvNZ | https://t.co/rx14Qs3S0i pic.twitter.com/pgYZ4PSJe2

यानंतर 71 व्या षटकात पुन्हा एकदा लायनने त्याला जाळ्यात अडकवले होते. फुलटॉस चेंडू फिलिप्सने पुन्हा एकदा लायनच्या दिशेने फटकावला. मात्र लायन हा कॅच घेण्यातही अपयशी राहिला आणि फिलिप्सला दुसऱ्यांदा जीवदान मिळाले.

त्यानंतर 78 व्या षटकामध्ये जेम्प पॅटिन्सनच्या गोलंदाजीवर फिलिप्सने मिट विकेटकडे पूल शॉट खेळला. यावेळी सीमारेषेवर क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या क्षेत्ररक्षकाने कॅचही घेतला. फिलिप्स बाद झाल्याच्या आनंदाच ऑस्ट्रेलियन खेळाडू नाचूही लागले, मात्र रिप्लेमध्ये पॅटिन्सनने टाकलेला चेंडू नो बॉल असल्याचे दिसून आले आणि फिलिप्स पुन्हा एकदा नशीबवान ठरला.

In the two overs leading up to James Pattinson’s disallowed wicket, there were five (!!) no-balls not called on field, including the wicket ball.@copes9 | #AUSvNZ pic.twitter.com/sSKnuX6tNn

