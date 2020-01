टी-20 महिला विश्वचषकासाठी हिंदुस्थानचा संघ जाहीर, ही खेळाडू असणार कर्णधार

आयसीसीच्या टी-20 महिला विश्वचषक स्पर्धेसाठी हिंदुस्थानी महिला क्रिकेटपटूंचा संघ जाहीर करण्यात आला आहे. पुढच्या महिन्यापासून ऑस्ट्रेलिया येथे सुरू होणाऱ्या या स्पर्धेसाठी ऑल इंडिया वुमेन सिलेक्शन कमिटीने खेळाडूंचा संघ जाहीर केला आहे.

या संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर असणार आहे तर स्मृती मंधाना ही उपकर्णधार पदी असणार आहे. त्यांच्यासह शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्ज, हरलीन देओल, दीप्ती शर्मा, वेदा कृष्णमूर्ती, रिचा घोष, तानिया भाटिया, पूनम यादव, राधा यादव, राजेश्वरी गायकवाड, शिखा पांडे, पूजा वस्त्रकार, अरुंधती रेड्डी या खेळाडूंचा समावेश या संघात आहे. तानिया भाटिया ही या संघाची यष्टीरक्षक असणार आहे.

Harmanpreet Kaur to lead India at the T20 World Cup in Australia. Opener Smriti Mandhana will be the vice captain. The tournament will be held between 21st February and 8th March 2020 pic.twitter.com/BVluIuQALx

