19 जूनपासून पुन्हा लॉकडाऊन; फक्त अत्यावश्यक सेवा राहतील सुरु…

कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता देशातील राज्य सरकारांनी आपापल्या स्तरावर पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. तमिळनाडूमध्येही कोरोनाचे रुग्ण दिवसेंदिवस वाढत आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी तमिळनाडू सरकारने 19 जून ते 30 जून या काळात चार जिल्ह्यात कडक लॉकडाऊन जाहीर केला आहे. या दरम्यान अत्यावश्यक सेवा सुरु राहणार आहे. सरकारने ज्या चार जिल्ह्यात लॉकडाऊन जाहीर केला आहे त्यात चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू आणि तिरुवल्लुवरचा समावेश आहे.

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री ई. पलानीस्वामी यांनी 19 जून ते 30 जून दरम्यान जाहीर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनला ‘मॅक्सिमम रिस्ट्रिक्टेड लॉकडाऊन’ म्हटले आहे. दरम्यान तामिळनाडूमध्ये कोरोना संसर्ग झालेल्यांची संख्या 42,687 पेक्षा अधिक झाली आहे. एकट्या चेन्नई शहरातच 30 हजाराहून अधिक संसर्गग्रस्त आढळले आहेत. राज्यात आतापर्यंत 397 लोकांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.

Tamil Nadu Chief Minister Edappadi K. Palaniswami announces ‘maximized restricted lockdown’ from 19th to 30th June in areas of Chennai, Kanchipuram, Chengalpattu and Tiruvallur districts which come under Metropolitan Chennai Police limits. pic.twitter.com/ZkXN5Llf7Z

— ANI (@ANI) June 15, 2020