तामिळनाडूत बस व ट्रकच्या धडकेत 20 जण ठार

तामिळनाडूतील तिरुपूर जिल्ह्यात गुरुवारी पहाटे एक प्रवासी बस व ट्रकमध्ये झालेल्या धडकेत 20 जण ठार झाले आहेत. या अपघातात 15 जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

#UPDATE Deputy Tehsildar of Avinashi: 19 people – 14 men and 5 women, died in the collision between a Kerala State Road Transport Corporation bus & a truck near Avinashi town of Tirupur district. https://t.co/pOss4LTAtv

