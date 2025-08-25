ट्रेंड – आले गणराय

सामना ऑनलाईन
|

पूर्वी सणाची चाहूल लागायची ती बाजारात फिरल्यावर… तिथली लगबग बघितल्यावर… नातेवाईकांशी, मित्रमंडळींशी होणाऱ्या चर्चेतून. आता काळ बदललाय. हल्ली नव्या सणाची चाहूल लागते ती सोशल मीडियातून. तिथं येणाऱ्या नवनव्या ट्रेंडमधून. महाराष्ट्राचा महाउत्सव त्यास अपवाद कसा असेल? गणेशोत्सव सुरू होण्याआधीच त्याच्याशी संबंधित वेगवेगळ्या रिल्सचा ट्रेंड आला आहे. खासकरून गणरायाशी संबंधित गाण्यांचा. ‘चिक मोत्याची माळ…’ हे अनेकांचं आवडतं गाणं. या गाण्यावर शिक्षिकेनं तिच्या विद्यार्थिनींसोबत केलेला डान्स सध्या व्हायरल होतोय. चिमुकल्या विद्यार्थिनीही शिक्षिकेचं अनुकरण करत प्रत्येक स्टेप अचूक करताना दिसतायत. @arpita_lucky या अकाऊंटवर हा व्हिडिओ पाहता येईल.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Ratnagiri News – चिपळूणमध्ये पूल कोसळला

आरक्षण निकालावर माझ्या समाजातील लोकांनीही टीका केली! कोर्टाने जनतेच्या अपेक्षा आणि दबावाखाली निर्णय देऊ नये – सरन्यायाधीश भूषण गवई

मारवाडी गो बॅक! तेलंगणामध्ये स्थानिक जनता उतरली रस्त्यावर

फडणवीस नव्हे, जळणवीस; आरक्षण घेतल्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही, जरांगे-पाटील यांचा निर्धार

शिवसेनेकडून गणेशपूजा साहित्याचे वाटप

असं झालं तर… तुमच्या पासपोर्टमध्ये चूक झाली…

टय़ूबलाइटवर खूप धूळ साचली? हे करून पहा

हिंदुस्थानी कसोटी क्रिकेटचा कणा निवृत्त, क्रिकेटच्या तिन्ही फॉरमॅटला गुडबाय करीत चेतेश्वर पुजाराने दिला चाहत्यांना धक्का

हिंदुस्थानच्या ऐश्वर्य तोमरचा ‘सुवर्ण’वेध, आशियाई नेमबाजी अजिंक्यपद स्पर्धा