तेजस्वी यादव महागठबंधनचा मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा, पाटण्यात झाला एकमुखी निर्णय

दीर्घ राजकीय चर्चेनंतर महागठबंधनाने मुख्यमंत्री पदाच्या उमेदवाराबाबतची स्थिती स्पष्ट केली आहे. गुरुवारी पाटण्यातील एका हॉटेलमध्ये आयोजित महागठबंधनाच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत सर्व सहकारी पक्षांनी एकमताने तेजस्वी यादव यांना मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार घोषित केले, तर विकासशील इंसान पार्टी (VIP) चे अध्यक्ष मुकेश सहनी यांना उपमुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून घोषित केले आहे. या निर्णयासहच महागठबंधनाने निवडणूक रणांगणात उतरण्याचा औपचारिक शंखनाद केला आहे.
पत्रकार परिषदेत राजद, काँग्रेस, व्हीआयपी, माले, सीपीआय आणि सीपीएमसह सर्व सहकारी पक्षांचे प्रमुख नेते एकाच मंचावर उपस्थित होते. नेत्यांनी सांगितले की “बिहारमधील जनतेला आता बदल हवा आहे. आणि तो बदल केवळ तेजस्वी यादव यांच्या नेतृत्वाखाली शक्य आहे.” काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि निरीक्षक अशोक गहलोत म्हणाले की काँग्रेस महागठबंधनाच्या बळकटीसाठी ठामपणे उभी आहे. “आमची लढाई कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध नाही, तर त्या व्यवस्थेविरुद्ध आहे ज्यामुळे बिहार मागे राहिला आहे.”
तेजस्वी यादव म्हणाले की, “आता बिहारमध्ये नव्या विचारसरणीची आणि नव्या स्वप्नांची सुरुवात होईल.” त्यांनी आपला निर्धार पुन्हा व्यक्त करत सांगितले की, “20 वर्षांच्या डबल इंजिनच्या भ्रष्ट सरकारला या वेळी बिहारमधून उखडून फेकू.” त्यांनी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांच्याबाबत प्रश्न उपस्थित करत सांगितले की, “भाजप गेली 20 वर्षे नीतीश कुमार यांनाच मुख्यमंत्री ठेवत आली, पण यावेळी निवडणुकीत भाजप नीतीश कुमार यांच्या नावापासून दूर राहते आहे.” इतकेच नव्हे तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीदेखील म्हटले आहे की मुख्यमंत्री पदाचा निर्णय निवडणुकीनंतर घेतला जाईल.
मुख्यमंत्री पदासाठी उमेदवार घोषित झाल्यानंतर तेजस्वी यादव यांनी आपल्या भाषणात म्हटले, “मी सर्व पक्षांच्या विश्वास आणि समर्थनाबद्दल कृतज्ञ आहे. बिहारला बेरोजगारी, स्थलांतर आणि भ्रष्टाचारापासून मुक्त करणे ही आमची पहिली प्राथमिकता असेल. आम्ही युवकांना संधी, शेतकऱ्यांना सन्मान आणि गरीबांना त्यांचा हक्क देऊ.”