…आणि आकाशातच त्याचा जन्म झाला

वैद्यकीय क्षेत्रात प्रचंड प्रगती झाली आहे, ज्याने असंख्य प्रश्नांवर मात केली आहे. बाळाच्या जन्माची तारीखही आधीच अंदाजे जाहीर केली जाते. मात्र आजही त्याचा फक्त अंदाजच बांधता येतो, जन्म कधी होईल हे निश्चित सांगता येत नाही. याचप्रमाणे मंगळवारी एका बाळाचा जन्म विमानातच झाला. कतार एअरवेजच्या विमानात ही घटना घडली. दरम्यान माता आणि बाळ दोघेही सुखरुप आहेत.

#Correction Qatar Airways flight from Doha to Suvarnabhumi Airport* (Bangkok) made emergency landing at Kolkata Airport around 3.15 am today, after 23-yr-old Thai national gave birth onboard the flight. Both mother&baby are fine; have been shifted to a private hospital in Kolkata pic.twitter.com/ehYJeR4zgU

— ANI (@ANI) February 4, 2020