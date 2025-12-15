थलपती विजयच्या सभेला परवानगी पण पोलिसांनी ठेवल्या 84 अटी

सामना ऑनलाईन
|

तामीळ सुपरस्टार थलपती विजयच्या पक्षाच्या ऑक्टोबर महिन्यात झालेल्या जाहीर सभेत चेंगराचेंगरी होऊन 41 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यापार्श्वभूमीवर विजयच्या आगामी सभेसाठी परवानगी देण्यासाठी पोलिसांनी 84 अटी ठेवल्या आहेत. विजयच्या तमिलगा वेट्री कळघम (टीव्हीके) पक्षाची तामिळनाडूतील एरोड येथे 18 डिसेंबर रोजी जाहीर सभा होणार आहे.

विजय याची 27 ऑक्टोबरला तामीळनाडूतील करूर येथे विराट सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेला तुफान गर्दी झाली होती. या गर्दीत चेंगराचेंगरी होऊन 38 जणांचा मृत्यू झालेला तर 100 हून अधिक जखमी झाले होते. मृतांमध्ये आठ बालकांचा देखील समावेश होता

 

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मुंबई, ठाणे, पुणे… 29 महापालिकांच्या निवडणुका जाहीर; कोणती महापालिका कोणत्या श्रेणीत अन् किती नगरसेवक जाणून घ्या…

Municipal Corporation Election – महानगरपालिका निवडणुकांची घोषणा; 15 जानेवारीला मतदान, 16 जानेवारीला निकाल

थेट पोलिसांच्या वर्दीवर हात टाकण्यापर्यंत त्यांची डेअरिंग वाढू लागलीय, कांदिवलीतील घटनेवरून रोहित पवार यांचा संताप

हवाई दलाची ताकद वाढणार! जगातील सर्वात शक्तिशाली हेलिकॉप्टरची तुकडी होणार दाखल

दाट धुक्यामुळे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवेवर 25 गाड्या एकमेकांना धडकल्या, अपघातात चार जणांचा मृत्यू

Sindhudurg News – डॉ. नागवेकर हॉस्पिटल तोडफोड प्रकरणी 50 ते 60 जणांसह दोन डॉक्टरांवर गुन्हा दाखल

MGNREGA

MGNREGA च्या जागी VB-G Ram G, महात्मा गांधींचे नाव वगळणार; काँग्रेसकडून टीका

‘पागडीमुक्त मुंबई’ची मिंधे आणि भाजपची घोषणा फसवी, सगळ्या घोषणा बिल्डरांसाठी; आदित्य ठाकरे यांनी सरकारला केले एक्स्पोज

Lionel Messi Kolkata Visit – सॉल्ट लेक स्टेडियमची तोडफोड, कोलकाता पोलिसांनी दोघांना बेड्या ठोकल्या