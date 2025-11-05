देव तारी त्याला कोण मारी ठाण्यातील थरारक घटना, विद्यार्थ्यांना उतरवले आणि स्कूल बस पेटली

‘देव तारी त्याला कोण मारी’ या म्हणीचा प्रत्यय आज दुपारी ठाण्याच्या मुंब्रा रोडवर अनुभवायला मिळाला. मुंब्रा-कौसा येथील सिम्बॉयसिस शाळेच्या विद्यार्थ्यांना सोडून परतत असलेल्या स्कूल बसमध्ये अचानक आगीचा भडका उडाला. शॉर्टसर्किटमुळे ही आग लागली असून घटनेनंतर प्रसंगावधान राखत चालक आणि वाहकाने गाडीतून उड्या मारल्याने त्यांचा जीव वाचला. मात्र या बसमध्ये मुले असताना ही थरारक दुर्घटना घडली असती तर मोठा अनर्थ घडता असता. दरम्यान घटनास्थळी ठाणे महापालिकेचे अग्निशमन दल, आपत्ती व्यवस्थापन पथक आणि वाहतूक पोलिसांनी धाव घेत एक तासाच्या अथक प्रयत्नाने आगीवर नियंत्रण मिळवले.
कौसा येथील सिम्बॉसिस शाळेतील जवळपास 35 ते 40 विद्यार्थ्यांना शाळेच्या बसमधून घरी सोडण्यात आले. त्यानंतर रिकामी बस ठाणे-पनवेल मार्गावरील मुंब्रादेवीजवळ आली असता दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास अचानक पेट घेतला. बसमध्ये शॉर्टसर्किट होऊन आग लागली असल्याची माहिती कळताच ड्रायव्हर दत्तात्रय पाटील व कंडक्टरने बस बाजूला लावली आणि तत्काळ बसबाहेर पडले. बघता बघता स्कूल बसचा जोरदार भडका उडाला. घटनेची माहिती मिळताच मुंब्रा अग्निशमन दलाचे जवान फायर वाहनसह 2 रेस्क्यू टीम घटनास्थळी दाखल झाले. बसमध्ये दोन व्यक्ती प्रवास करत होते व गाडीला आग लागताच गाडी चालक व गाडी क्लिनर सुरक्षेच्या कारणास्तव गाडीबाहेर आले होते, अशी माहिती ठाणे पालिकेच्या आपत्ती अधिकाऱ्यांनी दिली.
अर्ध्या तासातच कोळसा
सिम्बॉसिस शाळेच्या बसला आग लागली असल्याची माहिती मुंब्रा पोलीस ठाण्याचे कर्मचारी रुपेश शेळके यांनी अग्निशमन पथकाला दिली. त्यानुसार मुंब्रा अग्निशमन दल आणि ठाणे आपत्ती व्यवस्थापन पथकाच्या 12 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यानंतर आग पूर्णपणे विझवण्यात आली. दरम्यान अवघ्या अर्ध्या तासातच बसचा कोळसा झाला असल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी यासिन तडवी यांनी दिली.
काही काळ वाहतूककोंडी
भररस्त्यात बसने पेट घेतल्याने दोन्ही मार्गावर वाहतूक खोळंबली होती. घटनास्थळी वाहतूक शाखेचे कर्मचारी तसेच आपत्ती व्यवस्थापन पथक आणि मुंब्रा अग्निशमन दलाचे जवान दाखल होताच वाहतूक सुरळीत करण्यात आली.