नौपाड्यात इमारतीच्या गच्चीवर आग

ठाणे येथील नौपाडा परिसरात एका इमारतीच्या गच्चीवर आग लागली आहे. ही इमारत बांधकामप्रवण इमारत आहे. अग्निशमन दल घटनास्थळी पोहोचलं असून आगीवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या आगीमुळे इमारतीच्या गच्चीवरून धुराचे लोळ उठताना दिसत आहेत.

Thane: Fire breaks out at the terrace of an under-construction building in Naupada. Fire tenders present at the spot. More details awaited. #Maharashtra pic.twitter.com/JqCPxNwWyG

— ANI (@ANI) February 28, 2020