‘माझी पत्रपंढरी भाग-3’ पुस्तकाचे आज प्रकाशन

ज्येष्ठ पत्रलेखक चंद्रकांत पाटणकर यांच्या ‘माझी पत्रपंढरी भाग – 3’ या पुस्तकाचे प्रकाशन उद्या माहीम (प.) येथील शगुन बँक्वेट सभागृहात होणार आहे. शिवसेना माहीम विभागाच्या वतीने सायंकाळी सात वाजता आयोजित करण्यात आलेल्या या पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यास विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत.
चंद्रकांत पाटणकर हे हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे पहिल्या फळीतील माहीमचे शिवसैनिक आहेत. तब्बल 40 वर्षांहून अधिक काळ ते विविध वृत्तपत्रांमध्ये सातत्याने पत्रलेखन करत आहेत. त्यांच्या पत्रलेखनातून त्यांनी विविध समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधून त्यावर न्यायही मिळवून दिला आहे. याआधी माझी पत्रपंढरी भाग एक या पुस्तकाचे प्रकाशन माजी विधानसभा अध्यक्ष दत्ताजी नलावडे यांच्या हस्ते, तर भाग दोनचे प्रकाशन हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हस्ते झाले होते. पाटणकर यांचा उद्या वयाचा अमृत महोत्सवी सोहळा आहे. या सोहळ्यात त्यांच्या माझी पत्रपंढरी भाग तीन या पुस्तकाचे प्रकाशन होणार आहे.