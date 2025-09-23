तुमच्या किचनमधील ‘ही’ वस्तू सौंदर्यासाठी वरदानापेक्षा कमी नाही, वाचा

तुमच्या त्वचेसाठी आणि केसांसाठी काय करावे हे तुम्हाला कळत नाही. अपुऱ्या माहितीअभावी आपण अनेकदा महागडी उत्पादने वापरतो. परंतु याचा काहीच उपयोग होत नाही.

चमकणारी त्वचा आणि सुंदर केसांसाठी तुम्हाला फार काही करण्याची गरज नाही. फक्त तुमच्या स्वयंपाकघरात जा आणि तांदळाचा डबा बाहेर काढा. तांदळाच्या पिठात बी जीवनसत्त्वे, फोलेट, लोह, सेलेनियम आणि मॅग्नेशियम भरपूर प्रमाणात असते. यामुळे चेहऱ्याला आणि केसांना अनेक फायदे मिळतात जसे की चमकणारी त्वचा, रेशमी केस इ. याचा पॅक म्हणून वापर कसा करायचा ते जाणून घेऊया.

तांदळाच्या पिठाचा वापर थकलेल्या त्वचेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी केला जातो.

तांदळाचे पीठ हे त्वचेसाठी चांगले एक्सफोलिएटर म्हणून काम करते.

एक चमचा तांदळाचे पीठ घालून पेस्ट बनवा आणि 20 मिनिटे चेहऱ्यावर दही लावा. ते पाण्याने धुवा आणि स्वच्छ टॉवेलने पुसून टाका.

चेहऱ्यावरील पिंपल्स दूर करण्यासाठी हे खूप प्रभावी आहे. एक चमचा तांदळाच्या पिठात थोडा लिंबू आणि काकडीचा रस मिसळा आणि चेहऱ्याला लावा. काही वेळाने चेहरा धुवा.

एका कोरफडीच्या गरामध्ये समान प्रमाणात तांदळाचे पीठ मिसळा आणि पेस्ट बनवा आणि खराब झालेल्या केसांवर लावा. काही वेळ डोक्यावर तसेच राहू द्यावे. त्यानंतर केस स्वच्छ धुवून घ्यावेत.

मुलतानी मातीमध्ये तांदळाचे पीठ आणि पाणी मिसळून पेस्ट बनवा. आता ही पेस्ट ३० मिनिटांनी केसांना धुवा. केस चमकदार होण्यास मदत होईल.

