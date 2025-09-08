अकाली वृद्धत्व टाळण्यासाठी ‘हे’ तेल आहे सर्वात महत्त्वाचे

सामना ऑनलाईन
|

चुकीचा आहार, रासायनिक पदार्थांचा अतिवापर, खराब जीवनशैली आणि प्रदूषण यांचा थेट परिणाम आपल्या त्वचेवर होतो आणि या सर्व कारणांमुळे त्वचा निर्जीव आणि कोमेजून दिसायला लागते. अशा परिस्थितीत जर तुम्ही या सर्व गोष्टींकडे लक्ष देऊन तुमच्या स्किन केअर रुटीनमध्ये जोजोबा तेलाचा समावेश केला तर तुम्हाला त्याचे खूप चांगले परिणाम मिळू शकतात.

जोजोबा तेल हे एक नैसर्गिक मॉइश्चरायझर आहे जे त्वचेला हायड्रेट ठेवण्यास मदत करते आणि कोरडेपणा टाळते. याव्यतिरिक्त, ते बॅक्टेरियाच्या संसर्गापासून त्वचेचे संरक्षण करते. या गुणवत्तेमुळे अनेक सौंदर्य उत्पादन कंपन्या मॉइश्चरायझर्स आणि बॉडी लोशनमध्ये त्याचा वापर करतात.

पिंपल्सच्या समस्येवर जोजोबा तेलाचे फायदे खूप चांगले आहेत. जोजोबा तेलामध्ये दाहक-विरोधी, बॅक्टेरियाविरोधी आणि बरे करण्याचे गुणधर्म असतात जे मुरुम काढून टाकण्यास मदत करतात. तुम्ही ते थेट मुरुमांच्या प्रवण भागावर लावू शकता किंवा मुरुमांसाठी वापरल्या जाणार्‍या घरगुती फेस पॅकमध्ये देखील वापरू शकता.

चेहऱ्यावर झटपट चमक येण्यासाठी ‘या’ गोष्टींचा वापर करा, सुंदरता पाहून थक्क व्हाल

सेबम हे मेण किंवा तेलकट पदार्थासारखे असते जे त्वचेला आर्द्रता प्रदान करते. हे त्वचेसाठी फायदेशीर असले तरी सीबमच्या जास्त उत्पादनामुळे त्वचा अधिक तेलकट होते, त्यामुळे छिद्र बंद होतात आणि मुरुमांची समस्या सुरू होते.

जोजोबा तेल हे सेबमसारखेच आहे, त्याच्या वापरामुळे त्वचेला अतिरिक्त सेबम तयार करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे त्वचा जास्त तेलकट दिसत नाही आणि छिद्र पडल्यामुळे होणारे मुरुम टाळण्यासही मदत होते.

चेहऱ्याला तजेला आणण्यासाठी ‘या’ फळांचा उपयोग करा, वाचा

जोजोबा तेलाचे फायदे त्वचेच्या अकाली वृद्धत्वाचे परिणाम टाळण्यासाठी देखील उत्कृष्ट आहेत, ते एक प्रकारे वृद्धत्व विरोधी एजंट म्हणून कार्य करते. जोजोबा तेलामध्ये भरपूर प्रमाणात व्हिटॅमिन-ई आणि अँटी-ऑक्सिडंट असतात. यामुळे अकाली वृद्धत्व कमी करण्यास मदत करतात. याच्या वापराने त्वचा घट्ट आणि सुरकुत्या मुक्त होते.

सनबर्न झालेल्या त्वचेला बरे करण्यासाठीही जोजोबा तेलाचा वापर केला जाऊ शकतो. त्यात बरे करण्याचे गुणधर्म आहेत जे जखमा भरण्यास मदत करतात. त्वचेचे उन्हापासून संरक्षण करण्यासाठीही याचा वापर करता येतो. जोजोबा तेल अनेक सनस्क्रीनमध्ये देखील वापरले जाते. उन्हात बाहेर राहिल्यामुळे जेव्हा तुमची त्वचा जळत असेल तेव्हा तुम्ही ते वापरू शकता.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मिरकरवाडा बंदराजवळ ‘अमीन-आएशा’ मच्छीमार नौका समुद्रात बुडाली; दोन खलाशी बेपत्ता

सलमान खान घाणेरडा आणि गुंड प्रवृत्तीचा माणूस; दबंग’च्या दिग्दर्शकाने केले भाईजानच्या फॅमिलीवर आरोप

शाकाहार की मांसाहार, प्रथिनांचा कोणता स्रोत आरोग्यासाठी उत्तम?

जायकवाडीचा जलविसर्ग वाढवला! दुसऱ्यांदा दरवाजे उघडले

तीन बायका अन् जिवाला मुकला; फिल्मी स्टाईलने झाला खुनाचा उलगडा, जाणून घ्या नेमके काय घडले…

तर लोकशाही धोक्यात आहे, उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीवरून संजय राऊत यांची टीका

मध आणि मनुका खाण्याचे आरोग्यास फायदे.. वाचा

देवाभाऊंच्या जाहिरातीसाठी दररोज 50 कोटी खर्च करणारा बेनामी दानशूर कोण? संजय राऊत यांचा परखड सवाल

देशविदेशातील महत्त्वाच्या बातम्या