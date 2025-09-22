Chhattisgarh Encounter – छत्तीसगडमध्ये सुरक्षा दलाची मोठी कारवाई, 40 लाखांचे बक्षीस असलेल्या दोन नक्षलवाद्यांना कंठस्नान

सामना ऑनलाईन
|
प्रातिनिधिक फोटो

छत्तीसगडमध्ये सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत सुरक्षा दलाला 40-40 लाखांचे बक्षीस असलेल्या दोन नक्षली कमांडरना ठार करण्यात यश आले आहे. महाराष्ट्राच्या सीमेजवळ असलेल्या अुभझमाड जंगलामध्ये चकमक झाली आणि या चकमकीत 63 वर्षीय राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी आणि 67 वर्षीय कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण यांचा खात्मा करण्यात आला आहे. हे दोन्ही नक्षली कमांडर बंदी घालण्यात आलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या (माओवादी) केंद्रीय समितीचे सदस्य होते.

महाराष्ट्र सीमेजवळ असलेल्या अभुझमाड जंगलात ही चकमक झाल्याची माहिती नारायणपूरचे पोलीस अधिक्षक रॉबिन्सन गुरिया यांनी दिली. नक्षली कमांडर राजू दादा आणि कोसा दादा हे तेलंगणाच्या करीमनगरचे रहिवासी होते. गेल्या तीन दशकांपासून ‘दंडकारण्य स्पेशल झोनल कमिटी’च्या कार्यात ते सहभागी होते. त्यांनी बस्तर प्रदेशात अनेक हल्ले केले असून ज्यात सुरक्षा दलातील अनेक कर्मचारी आणि सामान्य नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. याच दरम्यान सुरक्ष दलांना या भागात नक्षली कमांडरच्या हालचालींबद्दल माहिती मिळाली होती. त्या अनुषंगाने कारवाई करण्यात आली. आज (22 सप्टेंबर 2025) पहाटे महाराष्ट्राच्या सीमेजवळ अभुझमाड जंगलात दोन्ही बाजूंनी गोळीबार सुरू होता. काही तास ही चकमक सुरू होती. अखेर दोघांनाही कंठस्नान घालण्यात आलं आणि त्यांचे मृतदेह ताब्यात घेण्यात आले, अशी माहिती पोलीस अधिक्षक रॉबिन्सन गुरिया यांनी दिली.

सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत दोन नक्षली कमांडर ठार झालेच. पण त्याचबरोबर नक्षलवाद्यांची काही हत्यारे जप्त केली आहेत. यामद्ये AK-47 रायफल, एक INSAS रायफल, एक बॅरेल ग्रेनेड लॉंचर, नक्षली साहित्या आणि मोठ्या प्रमाणात स्फोटकांचा समावेश होता.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

असेच हाल राहिले तर जीवन संपवण्याशिवाय पर्याय नाही, शेतकऱ्याने कृषीमंत्र्यांना सुनावले

वैवाहिक वादातून पत्नीला संपवलं, मग फेसबुक लाईव्ह करत हत्येची कबुली

Rain Alert – परतीच्या पावसाने टेन्शन वाढवलं! मेघगर्जनेसह वादळाची पावसाची शक्यता, हवामान खात्याचा अंदाज

रस्त्यावर उभ्या असलेल्या एसयूव्हीला अज्ञात वाहनाची धडक, 4 जणांचा मृत्यू; 3 जण जखमी

महाराष्ट्र हितासाठी होणार गर्जना ठाकरेंची! शिवसेनेच्या दसऱ्या मेळाव्याचा टीझर लाँच

एअर इंडिया एक्सप्रेसमध्ये वैमानिकाच्या अपहरणाची घटना, वाचा नेमकं काय घडलं?

केंद्र सरकार बौद्धिक दिवाळखोर झालं आहे, GST वरून रोहित पवार यांची टीका

ठाणेकरांची वाहतूक कोंडीतून लवकरच सुटका होणार, झोकात धावली ठाण्याची मेट्रो

मणिपूरात शस्त्रक्रियेदरम्यान महिलेचा मृत्यू, कुटुंबीयांची रुग्णालयात तोडफोड, डॉक्टरलाही केली मारहाण