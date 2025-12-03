मनोहर जोशी यांना आदरांजली

सामना ऑनलाईन
|

लोकसभेचे माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, मराठी चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅण्ड इंडस्ट्रीजचे माजी अध्यक्ष, शिवसेना नेते दिवंगत मनोहर जोशी यांच्या जन्मदिनानिमित्त मंगळवारी त्यांना आदरांजली वाहण्यात आली.

मनोहर जोशी यांच्या जन्मदिनी त्यांच्या प्रतिमेस सेनापती बापट मार्गावरील कोहिनूर येथील कार्यालयात आदरांजली अर्पण करण्यात आली. जागतिक मराठी चेंबरचे माजी संचालक सुरेश महाजन, माजी संचालक प्रकाश चिखलीकर, माजी सरचिटणीस प्रवीण शेटये, कोषाध्यक्ष मनोहर साळवी, पटवर्धन आदी पदाधिकारी, शिवसैनिक आणि सरांची चाहते मंडळी यावेळी अभिवादन करण्यासाठी मोठय़ा संख्येने उपस्थित होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

काय धाडी… काय पोलीस…जा आता आतमध्ये! उद्धव ठाकरे यांचा सणसणीत टोला

मशालीच्या तेजाने विरोधक भस्म होतील! उद्धव ठाकरे यांचा ठाम विश्वास

अस झाल तर- कार बाईकचे आर सी बुक हरवले तर…

हे करून पहा- टोमॅटो खराब होऊ नये म्हणून

रिक्षाचालकाला 10 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा

थोडक्यात- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना संगीतमय आदरांजली

शिंदे गटाचे आमदार बांगर यांची मतदान केंद्रात घुसखोरी, आयोगाने अहवाल मागवला

supreme court

महापालिका प्रभाग रचना, सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवले; याचिकाकर्त्याचा दावा

आज मालिका विजयाचा शो, कसोटी पराभवाचा वचपा काढण्यासाठी रोहित-कोहलीच्या बळावर टीम इंडिया सज्ज