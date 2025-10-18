Photo – क्षण आनंदाचा… सण नात्यांचा!

सामना ऑनलाईन
|

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून आयोजित शिवाजी पार्क दीपोत्सव 2025चे उद्घाटन संपूर्ण ठाकरे कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत मोठ्या दिमाखात करण्यात आले. उद्घाटन सोहळ्यानंतर उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबीय राज ठाकरे यांच्या ‘शिवतीर्थ’ निवासस्थानी गेले होते. रश्मी ठाकरे, शिवसेना नेते-युवासेना प्रमुख-आमदार आदित्य ठाकरे आणि तेजस ठाकरे त्यांच्यासोबत होते. राज ठाकरे, आई कुंदाताई ठाकरे, पत्नी शर्मिला ठाकरे, कन्या उर्वशी, अमित ठाकरे आणि त्यांच्या पत्नी मिताली यांनी उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबीयांचे स्वागत केले. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांचे मामा चंदूमामा वैद्य हेसुद्धा उपस्थित होते. दोन्ही कुटुंबीयांनी एकमेकांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

मतदार यादीतीला घोटाळा हा मराठी माणसाची पिछेहाट करण्यासाठी – संजय राऊत

पंजाबमध्ये ‘बर्निंग ट्रेन’चा थरार; लुथियानाहून दिल्लीला जाणाऱ्या गरीब रथ एक्सप्रेसला आग, एक महिला जखमी

कांद्यापाठोपाठ आता मक्याचे दरही ढासळले, ऐन दिवाळीत शेतकऱ्यांवर संकट

शेअर बाजार दोन दिवस बंद राहणार

पाकिस्तानसोबत क्रिकेट बंद; हिंदुस्थानला जमलं नाही ते अफगाणिस्ताननं करून दाखवलं, हवाई हल्ल्यानंतर तिरंगी मालिका खेळण्यास नकार

औटघटकेचा युद्धविराम; पाकिस्तानचा अफगाणिस्तानवर पुन्हा हवाई हल्ला, 3 क्रिकेटपटू ठार, राशिद खानचा संताप

राधाकृष्ण विखे यांनी विखार पसरवला, भाजपाने ओबीसींना गृहीत धरू नये! छगन भुजबळ यांचा थेट फडणवीसांना इशारा

कोल्हापूर शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था; महापालिकेविरोधात जनहित याचिका

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 18 ऑक्टोबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस