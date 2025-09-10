उद्धव ठाकरे शिवतीर्थवर, राज ठाकरे यांची भेट घेतली

सामना ऑनलाईन
|

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांची शिवतीर्थ येथे भेट घेतली. यावेळी शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत, आमदार अॅड. अनिल परब, मनसे नेते बाळा नांदगावकर, संदीप देशपांडे उपस्थित होते.

याआधी गणेशोत्सवा दरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी सहकुकुटंब शिवतीर्थ येथे जाऊन राज ठाकरे यांच्या घरच्या गणपती बाप्पाचे दर्शनही घेतले होते.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

समृद्धी महामार्गावर ठोकले खिळे; अनेक गाड्यांचे टायर फुटले, मध्यरात्री नेमकं काय घडलं?

चार गोष्टी जीवनात आणा उद्योगपती बना! उद्योगपती आर.जी. शेंडे यांचा मराठी तरुणांना कानमंत्र

उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षाची एकजूट दिसली, त्यांना फक्त 10 मतं इकडे तिकडे करता आली! – संजय राऊत

वसईत स्कायवॉकखालील फायबर शीट्स तुटून खाली पडल्या, सुदैवाने दुर्घटना टळली

मुंबई लोकल – माँसाहेब सौ. मीनाताई ठाकरे यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त महात्मा जोतिबा फुले आरोग्य योजना, आयुष्मान कार्ड आणि स्मार्ट रेशन कार्ड वितरित

पोलीस डायरी – संयमाचे प्रतीक, मुंबई पोलिसांना सलाम!

“काही गोष्टीत मतभेद असले तरी…”, जिवलग मित्र म्हणत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चर्चेचे दार पुन्हा उघडले

Daily Horoscope – दैनिक राशिभविष्य – 10 सप्टेंबर 2025, जाणून घ्या कसा असेल आजचा दिवस

साहित्य संघाच्या निवडणुकीत मतचोरीचा आरोप,  ‘ऊर्जा’ आणि ‘डॉ. भालेराव विचार मंच’ पॅनेल आमनेसामने