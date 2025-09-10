उद्धव ठाकरे शिवतीर्थवर, राज ठाकरे यांची भेट घेतली

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांची शिवतीर्थ येथे भेट घेतली. यावेळी शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत, आमदार अॅड. अनिल परब, मनसे नेते बाळा नांदगावकर, संदीप देशपांडे उपस्थित होते.
याआधी गणेशोत्सवा दरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी सहकुकुटंब शिवतीर्थ येथे जाऊन राज ठाकरे यांच्या घरच्या गणपती बाप्पाचे दर्शनही घेतले होते.
उद्धव ठाकरे यांनी सहकुटुंब राज ठाकरे यांच्या घरच्या गणपती बाप्पाचं घेतले दर्शन pic.twitter.com/hukZgHRG2E
— Saamana Online (@SaamanaOnline) August 27, 2025