मुंबई, महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराचे प्रदूषण, पैशांची अतिवृष्टी; निवडणुकीतील पैसे वाटपावरून उद्धव ठाकरे यांचा महायुतीवर हल्ला

शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उघडउघड सुरू असलेल्या पैसेवाटपावरून महायुतीवर आज जोरदार हल्ला चढवला. कधी नव्हता इतका पैशांचा धूर सत्ताधाऱयांकडून यंदाच्या निवडणुकांमध्ये निघतोय. मुंबई, महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराचे प्रदूषण आणि पैशांची अतिवृष्टी सुरू आहे, महायुतीचा सत्तेचा माज महाराष्ट्र पाहतोय, असा घणाघात उद्धव ठाकरे यांनी केला.
उद्धव ठाकरे यांनी ‘मातोश्री’ निवासस्थानी पत्रकार परिषद बोलवून प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी महायुती सरकारवर टीकेचा भडीमार केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे दोन सहकारी हेलिकॉप्टरने गावागावात जाऊन मते मागत आहेत. भयानक पद्धतीने पैशांची अतिवृष्टी सुरू आहे. राज्यकर्त्यांची वक्तव्ये आणि त्यांच्या वागणुकीतून सत्तेचा माज आणि दर्प महाराष्ट्र पाहतोय, असा संताप उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला.
मराठवाडय़ातील शेतकऱयांच्या व्यथा जाणून घेण्यासाठी आपण काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या बांधावर गेलो होतो. त्यांच्या वेदना समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. महायुती सरकारचे मंत्री मात्र जिथे जाताहेत तिथे पैशाच्या थैल्या उघडून मते मागत आहेत, पण एकही मंत्री शेतकऱयांमध्ये जाऊन बसत नाही, ज्यांनी मते दिली त्या जनतेच्या व्यथा जाणून घेत नाहीत, पैसा फेको आणि तमाशा देखो असे सुरू आहे, अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली.
मुंबईतील प्रदूषण म्हणजे भ्रष्टाचाराच्या ज्वालामुखीचा उद्रेक
मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणाचा उल्लेख करताना उद्धव ठाकरे यांनी महायुतीच्या भ्रष्टाचारावर शरसंधान केले. ते म्हणाले की, मुंबईत दोन-तीन वर्षे प्रदूषणाची पातळी मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. मुंबईतील हवा आरोग्यासाठी घातक होत चालली आहे असे अहवाल येत आहेत. इथियोपियात ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला त्याचे ढग आले आहेत की काय असे कदाचित राज्यकर्ते म्हणतील, पण मुंबईतील प्रदूषणाशी इथियोपियाचा काडीचाही संबंध नाही. हा इथे झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या ज्वालामुखीचा उद्रेक आहे आणि त्यातून भ्रष्टाचाराच्या प्रदूषणाचे ढग मुंबई आणि महाराष्ट्रावर रोरावताहेत, असा भीमटोला उद्धव ठाकरे यांनी लगावला.
बोरिवलीतील संजय गांधी नॅशनल पार्कमध्ये विकास योजना राबवली जाणार आहे. ते जगातले असे एकमेव जंगल आहे जे शहरात आहे. तिथे केवळ झाडेच नाहीत, तर बिबटय़ांपासून अनेक प्राणी पिढय़ान्पिढय़ा तिथे राहत आहेत. तिथे विकास प्रकल्प आणून तो जंगल बोडके करण्याचा प्रयत्न सुरू आहेत, याकडे उद्धव ठाकरे यांनी प्रसारमाध्यमांचे लक्ष वेधले. यावेळी शिवसेना नेते युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे, शिवसेना नेते खासदार अरविंद सावंत, अनिल देसाई उपस्थित होते.
भाजपने मतांचा लिलाव मांडलाय
कोकणात भाजप पदाधिकाऱयाच्या घरी पैसे सापडूनही कारवाई न झाल्याच्या घटनेबद्दल पत्रकारांनी उद्धव ठाकरे यांना विचारले. त्यावर ते म्हणाले की, मंत्री घरात पैशांची बॅग उघडी ठेवून बसतो त्याच्यावर काहीच कारवाई होत नाही. भाजपची पैशाची गुर्मी उघड झाली आहे. निवडणुकीत पैशांचा खेळ करणाऱया भाजपने मतांचा लिलाव मांडलाय, फक्त मतांची बोली लावायची बाकी ठेवली आहे, ही कुठली लोकशाही? असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी केला.
महायुतीचे मंत्री धड शेतकऱयांचे ऐकत नाहीत आणि नागरिकांचेही ऐकत नाहीत. वारेमाप पैसा उधळताहेत. तो कुठे जातो नेमका याचे उत्तर कुणाकडेच नाही. मित्रपक्षांमध्येच साठमारी सुरू झाली आहे. एकमेकांवर धाडी टाकून उघडउघड पैसे दाखवले जात आहेत, तरीसुद्धा सर्व चिडीचूप आहेत.
आरेत कंत्राटदाराचा विकास करण्यासाठी सरकारचा आटापिटा
उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी मुंबईतील प्रदूषणाला आरेतील वृक्षतोडही तितकीच जबाबदार असल्याचा आरोप यावेळी केला. ते म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मुख्यमंत्री असताना आपण आरेतील कारशेडला तत्काळ स्थगिती दिली होती आणि कारशेडसाठी कांजूरमार्गची जागा सुचवली होती. ती जागा महायुती सरकारनेही घेतली, पण आरेतील झाडेही कापली. मुंबईतील प्रदूषण हे आरेची झाडे कापल्यामुळेही नक्कीच वाढलेले आहे. कंत्राटदाराचा विकास करण्याचा आटापिटा चाललेला आहे त्याचेच हे प्रदूषण आहे, अशी चपराक उद्धव ठाकरे यांनी लगावली.
अर्थमंत्री अजित पवार म्हणतात, आमच्याकडे तिजोरी आहे, चंद्रकांत पाटील म्हणतात, तिजोरीवाला मालक आमच्याकडे आहे. दुसरा दाढीवाला दाढी खाजवत बसलाय. त्याच्या हातात काय हेच त्याला माहीत नाही. पैशाची इतकी मस्ती आतापर्यंत महाराष्ट्राने कधी पाहिलेली नाही. हेलिकॉप्टरने मते मागण्यासाठी फिरताहेत, पण ज्यांनी मते दिली त्यांच्या व्यथा कुणीच जाणून घेत नाही.
शिंदे… युज अँड थ्रो!
आम्हाला 2 तारखेपर्यंत युती टिकवायची आहे. त्यानंतर उत्तर देणार असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण सांगत आहेत, त्यावर काय सांगाल, असे पत्रकारांनी विचारले असता, याचा अर्थ सरळ आहे… युज अँड थ्रो… आता ते थ्रो करतील तर तो किती लांब जाणार माहीत नाही, असे उत्तर उद्धव ठाकरे यांनी दिले. शिंदे गट आणि अजित पवार गटाची उपयुक्तता भाजपसाठी संपली असे वाटते का, असा प्रश्न पत्रकारांनी केला असता ‘हा अनुभव काही मी घेत नाहीय. जे अनुभव घेत आहेत त्यांना विचारा’, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
नाशिक तपोवनातील झाडांच्या कत्तलीला शिवसेनेचा विरोध
कुंभमेळा व साधूग्रामला शिवसेनेचा विरोध नाही. पण त्याच्या नावाखाली नाशिकच्या पवित्र तपोवनातील हजारो झाडांची कत्तल करून सरकार पदरी पुण्य पाडून घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करण्याचा देखावा निर्माण करतेय त्याला शिवसेनेचा विरोध आहे, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
सभागृहात थँक यू, जय हिंद, वंदे मातरम् म्हणण्यास मनाई करणारी अधिसूचना राज्यसभेने जारी केली आहे. मात्र शिवसेनेचे खासदार संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत वंदे मातरम् म्हणणारच, भाजपमध्ये हिंमत असेल तर निलंबित करून दाखवावे.
न्यायालयाबद्दल बोलून उपयोगच नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने आज निवडणुकीबाबत अंतरिम निकाल दिला. त्यासंदर्भात पत्रकारांनी यावेळी उद्धव ठाकरे यांना विचारले असता, न्यायालयाबद्दल बोलून काही उपयोग होत नाही, त्यामुळे प्रश्न विचारू नका, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.