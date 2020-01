वादग्रस्त वक्तव्याप्रकरणी केंद्रीय मंत्र्याला निवडणूक आयोगाची नोटीस

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजप खासदार आणी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी वादग्रस्त घोषणा दिल्या आहेत. या प्रकरणी निवडणूक आयोगाने त्यांना नोटीस बजावली आहे. दिल्लीतील एका सभेत ठाकूर यांनी देश के गद्दारों को गोली मारो सालो को अशा घोषणा दिल्या. त्याचा एक व्हिडीओही व्हायरल झाला आहे.

Here is @ianuragthakur saying ,”Desh ke gaddaron ko, goli maaro saalon ko”…#BattleForDelhi pic.twitter.com/vyERBpPCZu

— Payal Mehta/પાયલ મેહતા/ पायल मेहता/ পাযেল মেহতা (@payalmehta100) January 27, 2020