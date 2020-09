फेसबुकच्या कर्मचाऱ्य़ांनी पंतप्रधान मोदींबद्दल काढले अपशब्द, केंद्रीय मंत्री रवीशंकर यांचे फेसबुकला पत्र

फेसबुकच्या कर्मचाऱ्य़ांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबद्दल अपशब्द काढले असा आरोप केंद्रीय मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी केला आहे. तसेच फेसबुकने उजव्या विचारसरणीचे अनेक पेजेस डीलीट केले असेही प्रसाद यांनी म्हटले असून त्यांनी मार्क झुकरबर्गला पत्र लिहिले आहे.

I’ve been informed that in run up to 2019 LS Polls, there was concerted effort by FB India to not just delete pages or substantially reduce their reach but also offer no right of appeal to affected ppl who’re supportive of right-of-centre ideology: Union Min RS Prasad to FB CEO. pic.twitter.com/bmyUppp7nz

— ANI (@ANI) September 1, 2020