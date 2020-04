जगावर घोंगावतेय कोरोनापेक्षा मोठे संकट, 25 कोटी लोकांचा मृत्यू होण्याचा धोका; UN ने दिला गंभीर इशारा

जगभरात कोरोना व्हायरसचे थैमान सुरू आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार जगातील रूग्णांची संख्या 25 लाख पार गेली असून मृतांचा आकडा 1 लाख 60 हजारहून अधिक झाला आहे. एकीकडे जगातील जवळपास 180 देश कोरोना नामक विषाणूचा सामना करत असतानाच आता त्याहूनही मोठे संकट आ वासून जगासमोर उभे राहिले आहे. कोरोनामुळे अनेक देश आर्थिक संकटात सापडले असून अन्न-धान्य यांचा तुटवडा भासू लागला आहे, तर अनेक देश अशा परिस्थितीच्या उंबरठ्यावर आहे. त्यामुळे येत्या काळात जगाला ‘भूकबळी’चा मोठ्या प्रमाणात सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे, असा धोक्याचा इशारा संयुक्त राष्ट्राच्या डब्ल्यूएफपीचे प्रमुख डेव्हिड बेस्ले यांनी दिला आहे.

डब्ल्यूएफपीचे प्रमुख डेव्हिड बेस्ले म्हणाले की, कोरोना व्हायरसमुळे संपूर्ण जगात 13.50 ते 25 कोटी लोक भूकबळीचे शिकार होण्याचा धोका आहे. जगाला या विनाशापासून वाचवण्यासाठी सर्व देशांच्या एकत्र येऊन याचा सामना करण्याची आणि तात्काळ उपाययोजना करण्याची गरज आहे. येमेन, कांगो, अफगाणिस्तान, व्हेनेझुएला, इथियोपिया, दक्षिण सुदान, सुदान, सीरिया, नायजेरिया आणि हैती या देशांना याचा सर्वात मोठा धोका आहे. हे देश संघर्ष, आर्थिक संकट यांचा सामना करत आहेत. आटा त्यांच्यावर कोरोना आणि भूकबळी यांचेही संकट घोंगावत आहे, असे डेव्हिड बेस्ले म्हणाले.

डब्ल्यूएफपीने ग्लोबल वॉर्मिंग रिपोर्ट आणि अन्न-धान्य टंचाई याबाबत एक अहवाल सादर केला आहे. यात दक्षिण सुदानमध्ये गेल्या वर्षी 61 टक्के लोकांनी उपासमारीचा सामना केला असे नमूद केले आहे. कोरोना महामारीपूर्वीही पूर्व आफ्रिका आणि दक्षिण आशियाच्या काही भागात भूकमारीचे संकट मोठे होते. आपल्याकडे वेळ कमी असून एकाचवेळी कोरोना विषाणूचा आणि भूकमारी या संकटांचा सामना करायचा आहे, असे डेव्हिड बेस्ले संयुक्त राष्ट्राच्या एका सभेत म्हणाले.

"It is critical we come together as one united global community to defeat this disease."

— @WFPChief stresses need for unity as world faces dual threat of global health pandemic & humanitarian catastrophe amid #COVID19 crisis. https://t.co/DijUIGVJOO

— United Nations (@UN) April 22, 2020