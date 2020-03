बलात्कार पीडितेच्या वडिलांची हत्या, दोन पोलिसांसह कुलदीप सेंगर दोषी

उत्तर प्रदेशातील उन्नावमधील बलात्कार पीडितेच्या वडिलांच्या हत्येप्रकरणी भाजपचा माजी आमदार कुलदीप सेंगर याला न्यायालयाने दोषी ठरवलं आहे. त्याला शिक्षा काय द्यायची याचा निर्णय 12 मार्च रोजी सुनावण्यात येणार आहे. दिल्लीतील तीस हजारी न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. पीडितेच्या वडिलांना अत्यंत निर्घृणपणे ठार मारण्यात आले असं म्हणत न्यायालयाने सेंगर याला दोषी ठरवलं आहे. सेंगसह या प्रकरणात 11 जणांना आरोपी बनविण्यात आले होते. यातील 4 जणांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. उर्वरीत सात जणांना मृतकाच्या पोलीस कोठडीत झालेल्या मृत्यूबद्दल जबाबदार धरण्यात आलं आहे.

Delhi’s Tis Hazari Court holds guilty the 7 accused including expelled BJP MLA Kuldeep Singh Senger (who is already convicted in rape case) for the custodial death of Unnao rape victim’s father; 4 other acquitted by the Court pic.twitter.com/XJtEw9UDQV

— ANI (@ANI) March 4, 2020