कन्नोजमध्ये ट्रक आणि बसचा भीषण अपघात; 50 प्रवासी अडकल्याची भीती

उत्तर प्रदेशच्या कन्नोजमध्ये जीटी रोड हायवेवर शुक्रवारी रात्री 8 वाजण्याच्या सुमारास ट्रक आणि डबलडेकर बसची धडक झाली. या अपघातानंतर बसला आग लागली. या बसमध्ये असलेले 50 प्रवासी आतमध्येच अडकल्याची भीती व्यक्त होत आहे. ही बस गुरसहायगंडकडून जयपूरकडे जात होती. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी या घटनेचा आढावा घेतला असून जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना घटनास्थळी जाऊन मदतकार्य करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच प्रवाशांना लवकरात लवकर आरोग्यसेवा पुरवण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.

Kannauj: A bus carrying 50 passengers catches fire after collision with a truck on GT Road. Fire tenders have rushed to the spot. More details awaited pic.twitter.com/aRdZC8ElhG

— ANI UP (@ANINewsUP) January 10, 2020