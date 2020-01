अमेरिकेचा इराकवर पुन्हा हवाई हल्ला, सहा जणांचा मृत्यू

अमेरिकेने केलेल्या हवाई हल्ल्यात इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्डस आणि शक्तिशाली अल-कद्स फोर्सचे जनरल ‘टॉप कमांडर’ कासिम सुलेमानी हे ठार झाले. या घटनेला काही तास उलटत नाहीत तोच अमेरिकेनं सलग दुसऱ्या दिवशी इराकवर पुन्हा हवाई हल्ला केल्याचं वृत्त आहे. या हल्ल्यात सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. इराकमधील सरकारी माध्यमांनीदेखील या हल्ल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

शनिवारी बगदादजवळील ताजी रोजनजीक अमेरिकेच्या हवाई दलाच्या विमानांनी हवाई हल्ला केल्याचं वृत्त मिळत आहे. या ठिकाणी ब्रिटन आणि इटलीच्या सैन्याचे तळही असल्याचंही सांगण्यात येत आहे. या हवाई हल्ल्यात दोन गाड्या उद्ध्वस्त झाल्या. या गाड्यांमध्ये इराण समर्थक मिलिशिया हश्‍द अल-शाबीचे काही लोक असल्याचं म्हटलं जात आहे. या गाडीत असलेल्या सहाही जणांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र अद्याप त्यांची ओळख पटलेली नाही, अशी माहिती इराक सरकारी अधिकाऱ्यांकडून मिळत आहे.

Air strikes target Iraqi militia convoy north of Baghdad, killing six people, an Iraqi army source says: Reuters https://t.co/BuAO3ffqfd

— ANI (@ANI) January 3, 2020