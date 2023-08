दुकानात चोरी करणं पडलं महागात, मालकाने घडवली अद्दल

अमेरिकतील कॅलिफोर्नियातील एक व्हिडीओ वेगाने व्हायरल होत आहे. एका चोराला दुकानात चोरी करणं चांगलच महागात पडले आहे. दुकानात चोरी करायला गेलेल्या चोराची दुकानमालक चांगलीच अद्दल घडवतो. दरम्यान ही घटना दुकानाच्या पेमेण्ट काऊंटरवर बसलेल्या व्यक्तीने रेकॉर्ड केली आणि सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल केला. दरम्यान चोराला अद्दल शिकवणाऱ्या शीख व्यक्तीचे धाडस पाहून सगळे कौतुक करत आहेत.

व्हायरल व्हिडीओमध्ये पाहू शकता की, चोर निळ्या रंगाचे मास्क लावून दुकानात शिरला आहे. तो मोठ्या आकाराच्या कचऱ्याच्या डब्यात सामान भरत आहे. तेव्हाच एक व्यक्ती तिथे येऊन त्याला रोखण्याचा प्रयत्न करतो, मात्र चोर त्यांना जुमानत नाही. पण जसे दुकानाचा मालक चोराजवळ येतो त्यावेळी चोर त्यांना हत्याराची भिती दाखवतो. त्यानंतर तो पुन्हा सामान भरायला लागतो. जेव्हा चोराला सांगितले जाते की, थांब आता नाहीतर पोलिसांना फोन करेन असे सांगूनही तो ऐकत नाही.

Guy is robbing the store in the US, as usual the store guys are helpless, but then Indians arrive at the picture. 🤣pic.twitter.com/4YAUFugV7K

