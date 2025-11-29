सोलापूर जिल्ह्यातील नगरपालिकांसाठी भाजपकडून 300 कोटी रुपये आले, आमदार उत्तम जानकर यांचा मोठा आरोप

एकट्या सोलापूर जिल्ह्यातील नगरपालिकेत पैसे वाटण्यासाठी भाजपकडून 300 कोटी रुपये आल्याचा सनसनाटी आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार उत्तम जानकर यांनी केला आहे. प्रत्येक नगरपालिकेला किमान 25 कोटी रुपये अशा पद्धतीने पैसे पक्षाकडून आले असून सर्वात भ्रष्ट असा हा पक्ष आहे असा टोला त्यांनी लगावला.

मी तीस वर्ष भारतीय जनता पार्टीत होतो तेव्हा राष्ट्र प्रथम हे स्लोगन होते मात्र आता भ्रष्ट प्रथम आणि मुस्लिम खतम हे नवीन स्लोगन या निवडणुकीत आल्याचा टोलाही उत्तम जानकर यांनी लगावला.

”पूर्वी अटलजींची जी भाजप होती त्यामध्ये आता भ्रष्ट लोक भरली असून पक्षाची गटारगंगा झाली आहे. पूर्वीची तत्वे काही राहिली नसून केवळ भ्रष्टाचार एवढ्या एकाच मुद्द्यावर हे सर्व एकत्र येत असल्याचा टोला त्यांनी लगावला.

सध्या राज्यात तीन पक्ष्यांच्या सरकारचे जे चित्र आहे ते फार काळ टिकणारे नाही यातून मोठा स्फोट लवकरच झालेला दिसेल, असा दावाही आमदार जानकर यांनी केला आहे.

