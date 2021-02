Uttarakhand Flood – आतापर्यंत 10 मृतदेह सापडले, 125 बेपत्ता; मृतांच्या कुटुंबीयांना 4 लाखांची मदत

उत्तराखंडमधील चमोली जिल्ह्यातील रैनी येथे असणाऱ्या जोशी मठाजवळ रविवारी सकाळी हिमकडा कोसळला. यामुळे धौलीगंगा नदीला पूर आला आणि या नदीवरील ऋषी गंगा पॉवर प्रोजेक्टचे नुकसान झाले. पुरात 150 जण वाहून गेल्याची भीती व्यक्त केली होत असून आतापर्यंत 10 जणांचे मृतदेह हाती लागले आहेत. एनडीआरएफचे पथक बचावकार्यात लागले असून काहींना जीवंत बाहेर काढण्यातही यश आले आहे.

रविवारी सकाळी अचानक झालेल्या या घटनेमुळे धौलीगंगा नदीला पूर आला. अचानक घडलेल्या या घटनेमुळे नदीकिनाऱ्यावरील घरांना फटका बसला आणि त्यांना सावरायलाही वेळ मिळाला नाही. धौलीगंगा नदीच्या वेगवान प्रवाहात अनेक जण वाहून गेले असून त्यांचा शोध सुरू आहे. एनडीआरएफच्या पथकाला आतापर्यंत 8-10 जणांचे मृतदेह मिळाले असून त्यांची ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे.

दरम्यान, उत्तराखंडमध्ये अचानक घडलेल्या या घटनेवर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांनी प्रतिक्रिता दिली असून दु:ख व्यक्त केले आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 4 लाख रुपयांची मदतही त्यांनी जाहीर केली आहे. मदतीसाठी 1070 किंवा 9557444486 या नंबरवर संपर्क साधण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. जुने व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल करून अफवा न पसरवण्याचे आवाहनही रावत यांनी केले. तसेच 125 जण अद्यापही बेपत्ता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Five locals including shepherds with their 180 sheep & goats swept away in the flash flood. We are assuming that around 125 people are missing. The number can be higher: Chief Minister Trivendra Singh Rawat

