वर्षा बंगल्यावर भाजपचा ‘रॉक्स’ ऍण्ड ‘रोल’, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दलही आक्षेपार्ह शब्द

सत्ता न मिळाल्याने सैरभैर झालेल्यांचा रॉक्स ऍण्ड रोल सुरूच आहे. मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान ‘वर्षा’ बंगलाही त्यातून सुटलेला नाही. या बंगल्यातील एका भिंतीवर ‘भाजप रॉक्स, देवेंद्र फडणवीस रॉक्स’ असे लिहिल्याचे आढळलेच, पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याबद्दलही आक्षेपार्ह शब्द तेथे लिहिण्यात आले आहेत. याचा व्हिडीओ आज व्हायरल होताच राजकीय वातावरण कमालीचे तापले. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या सुविद्य पत्नी अमृता यांनी याबाबत कानावर हात ठेवले असून आम्ही महिनाभरापूर्वीच बंगला सोडला तेव्हा त्या भिंतीवर काहीच नव्हते असा दावा केला आहे.

या प्रकाराचा सर्वत्र निषेध केला जात असून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांनी ‘कुछ दिन क्या साथ रहकर गए वो, जाते जाते औकात बता गए लोग’ असे म्हणत शेरोशायरीतून फडणवीस यांच्यावर टीका केली आहे.

भिंतीवरील अक्षरावरून हे कुणाच्या तरी लहान मुलाने लिहिले असावे. हा मजकूर देवेंद्र फडणवीस यांची कन्या दिविजाने लिहिला असावा अशी चर्चा होती, मात्र फडणवीस यांनी स्पष्ट शब्दांत त्याचा इन्कार केला आहे.

वर्षा बंगल्याच्या भिंतीवर नेमके काय लिहिलेय हे मला माहीत नाही. असे मजकूर रंग मारून मिटवता येतात. पण ज्यांनी लिहिलेय त्यांचे तोंड मात्र आज काळे झाले आहे. – खासदार संजय राऊत, शिवसेना नेते

अशाप्रकारचे व्यक्तिगत लिखाण ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानाच्या भिंतीवर करणे योग्य नाही. – अशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री

साधारण 15 दिवसांपर्वीच आम्ही वर्षा बंगला सोडला. त्यावेळी कोपरान् कोपरा पाहिला होता. तेव्हा असे काहीही लिहिलेले आढळले नव्हते. दिविजाने तर असे काही लिहिण्याचा प्रश्नच नाही. यावरून होणारे राजकारण अत्यंत दुर्दैवी आहे. आमची बदनामी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. – देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते

भिंतीवर काय लिहिलेय?

Who is UT? UT Is means… Shut Up अशी वाक्ये लिहिण्यात आली आहेत. BJP is rock, Bjp and shivsena were friend, Fadnavis rock असेही या भिंतीवर लिहिले आहे, मात्र ते नेमके कोणी लिहिले, त्याचे व्हिडीओ चित्रण कुणी केले आणि ते कसे व्हायरल झाले याबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे.