हिंदुस्थानचे ज्येष्ठ क्रिकेटपटू वसंत रायजी यांचे निधन

हिंदुस्थानच्या प्रथम श्रेणी क्रिकेट इतिहासातील सर्वात ज्येष्ठ क्रिकेटपटू वसंत रायजी यांचे निधन झाले. ते 100 वर्षांचे होते. त्यांच्या पश्चात पत्नी आणि दोन मुली असा परिवार आहे.

रायजी यांचे जावई सुदर्शन नानावटी यांनी रायजी यांचे वृद्धापकाळाने निधन झाल्याचे सांगितले. दक्षिण मुंबईतील वाळकेश्वर येथील आपल्या निवासस्थानी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. यंदाच्या 26 जानेवारीलाच त्यांनी वयाची शंभरी पूर्ण केली होती.

वसंत रायजी यांनी 1940च्या दशकात प्रथम श्रेणी क्रिकेटचे नऊ सामने खेळले होते. त्यात त्यांनी 277 धावा केल्या होत्या. त्यांचा सर्वाधिक धावांचा स्कोर 68 इतका होता. त्यावेळी ते मुंबई (तत्कालिन बॉम्बे) आणि बडोदा संघासाठी खेळत असत. हिंदुस्थानच्या क्रिकेट इतिहासाचे ते साक्षीदार होते. त्यांनी अनेक पुस्तकेही लिहिली आहेत.

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर याने रायजी यांना श्रद्धांजली वाहणारं ट्वीट केलं असून त्यांच्या 100 व्या वाढदिवसाच्या आठवणीही त्यातून जागवल्या आहेत.

I met Shri Vasant Raiji earlier this year to celebrate his 100th birthday. His warmth and passion for playing and watching Cricket was endearing.

His passing away saddens my heart. My condolences to his family & friends. pic.twitter.com/fi8dOP7EnI

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 13, 2020