Video – भयंकर! उड्डाणादरम्यान इंडिगो विमानाच्या इंजिनला आग, सुदैवाने मोठा अपघात टळला

बंगळुरुला जाणाऱ्या ‘इंडिगो’ कंपनीच्या (6E-2131) या विमानाच्या इंजिनला उड्डाणादरम्यान आग लागली. सुदैवाने या विमानातील 187 जणांना वेळीच बाहेर काढण्यात आल्याने मोठा अपघात टळला. या घटनेचा व्हिडीओ एका प्रवाश्याने ट्विटरवर पोस्ट केला आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल असून त्यात विमानाच्या पंखाजवळ आगीच्या ज्वाळा या व्हिडीओत स्पष्ट दिसत आहे.

#BREAKING #IndiGo flight 6E-2131 (Delhi to Bangalore) grounded at Delhi airport after a suspected spark in the aircraft | Watch @Atul_Bhatia80 pic.twitter.com/IwwRfdACQq

— shashwat bhandari (@ShashBhandari) October 28, 2022