चीनमध्ये पु्न्हा कोरोना उद्रेक; लॉकडाऊनला कंटाळून कंपनीतून कर्मचारी पळून जातानाचा व्हिडीओ व्हायरल

चीनच्या काही भागात पुन्हा एकदा कोरोना उद्रेक झाल्यानंतर कडक लॉकडाउन करण्यात आला आहे. झेंगझोऊमध्ये लोक जिथे आहेत तिथेच त्यांना क्वारंटाइन करण्यात आले आहे. यातील फॉक्सकॉन येथे सर्वात मोठ्या आयफोन कारखान्यात कामगारांना क्वारंटाइन करण्यात आले आहे. मात्र याला कंटाळून अनेकजण झेंगझोऊमधून पळून जाताना दिसत आहेत. यासंदर्भातील काही व्हिडीओ व्हायरल झाले आहेत.

‘झेंगझोऊमधील फॉक्सकॉन येथे झिरो कोविड पॉलिसीनुसार कडक लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. त्यामधून बाहेर पडून Apple च्या सर्वात मोठ्या असेंब्ली साइटवरून कामगार बाहेर पडत आहेत. चोरून बाहेर पडल्यानंतर स्थलांतरीत कामगार वाहन सेवा बंद असल्याने 100 किलोमीटरहून अधिक अंतराचा पायी प्रवास करत गावी जात आहेत. चीनमधील सरकारने याकडे लक्ष देऊन लोकांचे हाल थांबवले पाहिजे’, असे चीनमधील बीबीसीचे प्रतिनिधी स्टीफन मॅकडोनेल यांनी ट्विट केले.

Workers have broken out of #Apple’s largest assembly site, escaping the Zero #Covid lockdown at Foxconn in #Zhengzhou. After sneaking out, they’re walking to home towns more than 100 kilometres away to beat the Covid app measures designed to control people and stop this. #China pic.twitter.com/NHjOjclAyU

— Stephen McDonell (@StephenMcDonell) October 30, 2022