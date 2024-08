विनेश फोगाटचं वजन वाढलं कारण सरकारचं वजन घटलं! नाना पटोलेंची पंतप्रधान मोदींना धोबीपछाड

हिंदुस्थानची कुस्तीपटू विनेश फोगाटला अपात्र ठरण्यात आल्याने विरोधी पक्षांनी संसदेत केंद्रातील सत्ताधारी मोदी सरकारला घेरले. केंद्र सरकार विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. आता काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर निशाणा साधत धोबीपछाड दिली आहे. विनेश फोगाटसोबत राजकारण झाल्याचा आरोपही नाना पटोले यांनी केला आहे.

#WATCH | Mumbai: On Vinesh Phogat’s disqualification, Maharashtra Congress President Nana Patole says, “This is international level politics. Vinesh Phogat was very close to winning a gold medal for the country. The intention with which she has been removed is sports politics…… pic.twitter.com/cZ99T5hPLs

— ANI (@ANI) August 7, 2024