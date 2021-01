हिंदुस्थानात मिळणार कोरोनाची मोफत लस ? वाचा काय व्हायरल पोस्टमागील सत्य

देशात कोरोना लसीकरणास सुरूवात झाली आहे. कोरोना योद्ध्यांना ही लस देण्यात येत असून लवकरच सामन्य नागरिकांनाही ही लस मिळणार आहे.

सीरम इन्स्टिट्युटचे आदर पुनावाला यांनी सरकारसाठी 200 तर सामान्य नागरिकांसाठी 1 हजार रुपयांत कोविशील्ड देण्याचे जाहीर केले आहे. भाजपने बिहारनिवडणुकीपूर्वी मोफत लस देण्याचे जाहीर केले होते. तसेच पश्चिम बंगाल आणि पंजाबमध्ये राज्य सरकारांनी मोफत लस देण्याचे जाहीर केले आहे.

तर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारने मोफत लस न दिल्यास राज्य सरकार मोफत लस देईल असे जाहीर केले आहे. तसेच राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केंद्र सरकारने लस मोफत द्यावी अशी मागणी केली आहे.

अशा वेळी सोशल मीडियावर एक पोस्ट व्हायरल होत आहे. त्यात भाजप नेते नंद गोपाल गुप्ता यांनी अमेरिकेत कोरोनावरील लस 5 हजार, इंग्लंडमध्ये 3 हजार तर हिंदुस्थानात ही लस मोफत देण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. एबीपी न्युज या हिंदी वृत्तवाहिनीनेही हिंदुस्थानात लस मोफत मिळणार असल्याचे म्हटले होते.

Shame on @yadavakhilesh..its Indian vaccine not BJP’s…Dont mislead ppl for your seats….

क़ोरोना वैक्सीन की क़ीमत

अमेरिका 5000 ₹

इंग्लैंड 3000 ₹

भारत 0₹ #माफी_मांगो_अखिलेश pic.twitter.com/QP4eoyk9R0

— Nand Gopal Gupta ‘Nandi’ (@NandiGuptaBJP) January 3, 2021