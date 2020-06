Video – हत्तीच्या पिल्लानेही घेतला घसरगुंडीचा आनंद

सोशल मीडियावर हत्तीचा एक गमतीशीर व्हिडीओ व्हायरल होत आहे. जंगलात उतार दिसल्यानंतर मजा करण्यासाठी हत्ती घसरगुंडी प्रमाणे खाली घसरत आला. उतारावर एखादा व्यक्ती ज्याप्रमाणे मजा करण्यासाठी पाय पुढे करतो अगदी त्याचप्रमाणे हत्ती पाय पुढे करून घसरत खाली येत असताना पाहायला मिळत आहे. हा व्हिडीओ लोकांच्या पसंतीस पडला आहे. पाऊस पडल्यानंतर टेकडीवरचा उतार ओला झाला, मग हत्तीने त्याचा घसरगुंडी प्रमाणे वापर केला.

व्हिडीओमध्ये हे दिसू शकते की हत्ती खाली येण्यासाठी म्हणून फिरतो. तो उतार ओला पाहतो आणि खाली जाण्याचा प्रयत्न करतो. तो आपले पाय पुढे घेतो आणि घसरत खाली येतो. व्हिडीओ पाहून तुम्हीही हसाल.

Game of sliding is inbuilt in children’s genes😊 pic.twitter.com/JGPBQLNDO2

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) June 25, 2020