ट्रेंड – परदेशात उसाच्या रसाने भाव खाल्ला!

उन्हात एक ग्लास गारेगार उसाचा रस मनाला आणि शरीराला आराम देणारा ठरतो. आपल्या देशात रस्त्यावर सहज मिळणारा उसाचा रस आपण नेहमी स्वस्तात पितो. म्हणजे पुठे 10 रुपये ग्लास, तर पुठे 20 रुपये ग्लास असा तो मिळतो, पण हाच साधा उसाचा रस आता युरोपमध्ये स्टार ड्रिंक बनला आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडीओमध्ये परदेशातील लोक मोठय़ा आवडीने उसाचा रस पीत असल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे रस काढण्याची पद्धत अगदी देशी आहे. तीच मशीन, तोच अंदाज, पण ग्राहक मात्र पूर्णपणे विदेशी आहेत आणि ते लाईन लावून हा रस घेत आहेत. असंही समजतंय की, तिथे एका ग्लाससाठी सुमारे 5 युरो म्हणजेच जवळपास 500-550 रुपये मोजावे लागतात. ही किंमत ऐपून नेटकरी थक्क झाले आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

राष्ट्रवादीकडून मोकाटे रिंगणात; शिंदे गटाची बंडखोरी, राहुरीत तनपुरेंची ऐनवेळी माघार

अजितदादांच्या अपघाताशी भोंदू अशोक खरातचा संबंध? दुर्घटनेपूर्वी आणि नंतर मोठे आर्थिक व्यवहार, रोहित पवार यांचा संशय वाढला

बारामतीत उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडून उमेदवारी अर्ज दाखल

विमानतळाचा प्रवेश पास न काढल्याने महापौरांचे कर्मचार्‍यावर कारवाईचे आदेश, राजशिष्टाचार अधिकारी पदच रिक्त मग जबाबदार कोण?

सत्ताधारी भाजपमध्ये नियोजनाचा अभाव; अवकाळी पावसानंतर महापौर, सभागृहनेत्यांचा स्वंतंत्र बैठकांचा सिलसिला, प्रशासनाने ऐकायचे तरी कोणाचे

बंद करा बंद करा, घातक लक्ष्मी ऑर्गेनिक बंद करा! हजारो कोकणवासीयांचा कारखान्याविरोधात विराट मोर्चा

महत्त्वाच्या बातम्या – साहित्य संघात डॉ. बाळ भालेराव यांचा अर्धपुतळा

हे करून पहा – चष्म्याची काच खराब झाली…

भोंदू खरातबरोबर आर्थिक व्यवहार; ‘ती’ वरिष्ठ महिला अधिकारी अडचणीत