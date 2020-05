शतकातील पहिलं महाचक्रीवादळ, ओडिशा-प.बंगालसह 8 राज्यांना अलर्ट

‘अम्फन’ हे चक्रीवादळ बंगालच्या उपसागरातील आतापर्यंतचे सर्वात शक्तिशाली चक्रीवादळ असल्याचे हवामान अभ्यासकांचे मत आहे. बुधवारी (20 मे) दुपारनंतर अम्फन पश्चिम बंगाल आणि बांगलादेश यांच्या दरम्यानच्या सुंदरबन क्षेत्राला धडकेल असा अंदाज देशाच्या हवामान विभागाने वर्तवला आहे. हवामान विभागाच्या माहितीनुसार चक्रीवादळाची तीव्रता फक्त 18 तासांमध्ये सर्वसाधारण चक्रीवादळापासून महाचक्रीवादळापर्यंत वाढत गेली आहे.

हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार येत्या ताशी 200 किमी इतक्या वेगाने पूर्व किनाऱ्याच्या दिशेने सरकत आहे. दुपारी 2 च्या सुमारास हे वादळ ओडिशाच्या किनारी भागात पोहोचेल असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. वादळाचा अंदाज घेत ओडिशा, पश्चिम बंगालसह 8 राज्यांनी तयारी पूर्ण केली आहे. किनारी भागात राहणाऱ्या लाखों लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. हे वादळ उत्तर आणि ईशान्येकडील राज्यांसाठी धोकादायक ठरण्याची शक्यता आहे.

प. बंगाल, ओडिशा, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, या राज्यांना आधीच अलर्ट जारी करण्यात आला होता. ओडिशा आणि प. बंगाल मध्ये एनडीआरएफच्या तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. एकट्या ओडिशामध्ये 1,19,075 लोकांना सुरक्षित स्थळी नेण्यात आले आहे. मच्छीमार बांधवांसाठी 2000 हून अधिक घरे उभारण्यात आली आहेत.

SUCS AMPHAN about 120 km east-southeast of Paradip (Odisha) at 0830 IST of 20th May. To cross West Bengal-Bangladesh coasts between Digh (west Bengal) and Hatiya Islands (Bangladesh) close to Sunderbans. Landfall process to commence from afternoon. pic.twitter.com/If5OtIFcSx

