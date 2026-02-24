केरळचे नाव बदलण्यावरून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा केंद्र सरकारवर निशाणा

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

केरळचे नाव बदलून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘केरळम’ करण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली आणि बंगालशी भेदभाव केल्याचा आरोप केला. त्या म्हणाल्या की, बंगाल विधानसभेने राज्याचे नाव बदलून ‘बांगला’ करण्याचा ठराव दोनदा मंजूर केला आहे, परंतु केंद्र सरकारने अद्याप तो मंजूर केलेला नाही.

ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “पश्चिम बंगालचे नाव ‘W’ ने सुरू होते, त्यामुळे बंगालमधील विद्यार्थी बहुतेकदा मुलाखतींसाठी सर्वात शेवटी निवडले जातात. भाजप बंगाली जनतेच्या भावनांचा आदर करत नाही, फक्त निवडणुकीदरम्यान ‘बांगला’ हा शब्द वापरला जातो. मुख्यमंत्री ममता पुढे म्हणाल्या, “केरळमध्ये भाजप आणि सीपीआयएममधील वाढत्या युतीमुळे नाव बदलणे सोपे झाले आहे. एक दिवस, सरकार बदलेल आणि आपणही निश्चितपणे पश्चिम बंगालचे नाव बदलू.”

बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस सत्तेत आल्यापासून, राज्याचे नाव बदलण्याची मागणी होत आहे. गेल्या महिन्यात, राज्यसभेत शून्य प्रहरात, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार ऋतब्रत बॅनर्जी यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी पश्चिम बंगालचे नाव ‘बांगला’ करण्याची मागणी केली. ‘बांगला’ हे नाव राज्याच्या इतिहासाचे आणि संस्कृतीचे प्रतिबिंब आहे. पश्चिम बंगाल विधानसभेने जुलै २०१८ मध्ये राज्याचे नाव बदलण्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला होता, परंतु केंद्र सरकारने अद्याप तो मंजूर केलेला नाही, असेही यावेळी ममता बॅनर्जी म्हणाल्या.

तृणमूल काँग्रेसच्या एका खासदाराच्या म्हणण्यानुसार, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या मुद्द्याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्रही लिहिले. २०११ मध्ये सरकार स्थापन केल्यानंतर, तृणमूल काँग्रेसने केंद्र सरकारला राज्याचे नाव बदलण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर, त्यांनी राज्याचे नाव बदलून बोंगो किंवा बांगला करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

वडिलांची तब्येत बिघडली अन् T20 World कप सोडून रिंकू सिंह घरी परतला; झिम्बाब्वेविरुद्ध खेळणं मुश्कील

22 वर्षांनी उपरती! सचिन तेंडुलकरला आऊट देऊन चूक केली, अंपायर स्टीव्ह बकनर यांची कबुली

रतन टाटा यांच्या विश्वासू सहकाऱ्याला कंपनी ‘टाटा’ करणार? एन. चंद्रशेखरन यांच्या मुदतवाढीबाबत एकमत नाही

पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमेवर युद्धाचा भडका; पाच ठिकाणी चकमक, पाककडून तोफगोळ्यांचा मारा

पंतप्रधान रेडिओवर बोलतात, पण संसदेत घाबरतात; मल्लिकार्जुन खरगे यांचा घणाघात

लोकसभेतील 64 संसदीय मैत्री गटाचे खासदार परदेश दौऱ्यावर जाणार; शिवसेनेच्या अरविंद सावंत यांचा समावेश

रेल्वेत नोकरीची सुवर्णसंधी! ११ हजारांहून अधिक पदांसाठी होणार भरती, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती

ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी बॉम्ब ठेवण्याची धमकी, सरकारी निवासस्थान केले खाली

Munnar Keralam photo by vishal ahirrao

‘केरळ’ नाही, आता होणार ‘केरळम’; केंद्र सरकारची प्रस्तावाला मंजुरी