हावडा येथे रामनवमीच्या मिरवणुकीवर दगडफेक, पश्चिम बंगालमध्ये तणावाचे वातावरण

रामनवमी निमित्त देशभरात मिरवणुका काढल्या जात आहेत. ज्यामध्ये लोक मोठ्या संख्येने उत्साहात सहभागी होताना दिसत आहेत. मात्र दुसरीकडे अनेक ठिकाणी या यात्रांमध्ये दगडफेक व जाळपोळीच्या घटना झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. पश्चिम बंगाल राज्यातील हावडा येथे रामनवमी निमित्त आयोजित केलेल्या मिरवणुकीत दगडफेक करण्यात आल्याची ताजी घटना समोर आली आहे. यावेळी हल्लेखोरांनी अनेक वाहनांची जाळपोळ देखील केली आहे.

या घटनेमुळे पश्चिम बंगालमध्ये तणावाचे वातावरण असून सध्या पोलीस कर्मचारी घटनास्थळी उपस्थित आहेत. हावडा येथील शिवपुरी भागात ही घटना घडली आहे. यावेळी काही उपद्रवी लोकांनी सार्वजनिक मालमत्तेचेही नुकसान केले. यापूर्वी गुजरातमधील वडोदरा येथेही अशीच तणावपूर्ण परिस्थिती पाहायला मिळाली होती. मिरवणुकीला कोणतेही गालबोट लागू नये यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. मात्र असे असतानाही हे हल्लेखोर कारस्थान करण्यात यशस्वी ठरले.

#WATCH | West Bengal: Ruckus during ‘Rama Navami’ procession in Howrah; vehicles torched. Police personnel on the spot. pic.twitter.com/RFQDkPxW89

— ANI (@ANI) March 30, 2023