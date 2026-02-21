व्हाट्सअॅप ग्रुपवरचे जुने मेसेज वाचता येणार, नवे ‘ग्रुप मेसेज हिस्ट्री’ फीचर येतंय

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

व्हाट्सअॅपच्या ग्रुप चॅट्समध्ये अनेकदा गोंधळ असतो. एखादा मेंबर ग्रुपमध्ये उशिरा सामील झाला की त्याला ग्रुपमध्ये कोणत्या विषयावर काय चर्चा सुरू आहे समजत नाही. त्यावर उपाय म्हणून व्हाट्सअॅप आता ‘ग्रुप मेसेज हिस्ट्री’ फीचर घेऊन येत आहे. या फीचरमुळे अॅडमिन त्याच्या ग्रुपमध्ये जॉईन झालेल्या नवीन सदस्याला 100 पर्यंतच्या मेसेजची हिस्ट्री पाठवू शकतात, जेणेकरून नव्या सदस्याला ग्रुपमध्ये ‘काय चाललं आहे?’ असा प्रश्न विचारण्याची गरजच पडणार नाही.

‘ग्रुप मेसेज हिस्ट्री’ फीचर स्वयंचलित नाही, ते वापरण्याचा पूर्ण अधिकार युजर्सकडे आहे. एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनमुळे गोपनीयतेवरही कोणताही परिणाम होणार नसल्याचा दावा केला जात आहे. कामासाठी, कुटुंबासाठी किंवा समुदायांसाठी ग्रुप चॅट्स महत्त्वाचे असतात; या फीचरमुळं त्यांचं समन्वय अधिक सोपं होणार आहे.

  • नवीन मेंबर जोडताना अॅडमिन किंवा मेंबर 25 ते 100 अलीकडील मेसेज निवडून पाठवू शकतो. हे मेसेज नवीन मेंबरला स्वतंत्रपणे दिसतात, त्यात टाइमस्टॅम्प आणि पाठवणाऱ्याचे नाव असते. ते सामान्य मेसेजेसारखे दिसत नाहीत, त्यामुळे गोंधळ होणार नाही.
  • ‘ग्रुप मेसेज हिस्ट्री’ फीचर स्वयंचलित नाही. ते वापरणे पूर्णपणे पर्यायी आहे. अॅडमिनना ग्रुपसाठी हे फीचर बंद करण्याचा अधिकार आहे, पण स्वतः अॅडमिनला नेहमी मेसेज हिस्ट्री पाठवता येईल. ग्रुपमध्ये जेव्हा हिस्ट्री पाठवली जाते, तेव्हा सर्व मेंबर्सना त्याची सूचना मिळते. हे फीचर ग्रुप्स, कुटुंब चॅट्स, इव्हेंट प्लॅनिंग किंवा समुदायांच्या समन्वयासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

कश्मीरमधील 40 पर्यटन स्थळे पुन्हा उघडली, पहलगाम हल्ल्यानंतर बंद केलेली

लवकरच नौदलात येतेय आयएनएस ‘अरिधमन’, तिसरी आण्विक पाणबुडी, 3 हजार किलोमीटरवरील शत्रूंचा वेध

पाकिस्तानी सरकारने सैनिकांना सोडले वाऱ्यावर, बलुचच्या कैदेतील सात जणांची मदतीची याचना

उरणच्या ओएनजीसीमध्ये पुन्हा आग; गॅस लाईनची दुरुस्ती सुरू असतानाच दुर्घटना, सुदैवाने जीवितहानी टळली

सोमवारपासून माथेरानमध्ये ई-रिक्षांचा बेमुदत बंद; सनियंत्रण समिती विरोधात संताप, 54 हात रिक्षाचालकांच्या नशिबी नरकयातनाच

रायगडात मोहोर काळवंडला; आंबा धोक्यात, ढगाळ वातावरण, उष्णतेचा पारा वाढू लागल्याने बागा संकटात

हार्वर्ड विद्यापीठात ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे’ची शिकवण

अंबानींची अंबाजी मंदिराला 27.5 कोटींची देणगी

विशाखापट्टणममध्ये नौदलांचा भरला मेळा!