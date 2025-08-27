भोपळ्याच्या बियांना सुपरफूड का म्हटले जाते, वाचा सविस्तर

आजकाल आरोग्याबद्दल सर्वांमध्येच जागरूकता वाढली आहे. चांगल्या आरोग्यासाठी लोकांनी त्यांच्या आहारात अनेक बदल केले आहेत. आहारातून काही गोष्टी वगळण्यात आल्या आहेत आणि काही गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे.
उदाहरणार्थ आजकाल लोक भोपळ्याच्या बियांचे सेवनही स्वतःच्या दिनक्रमात करत आहेत. या बियांशी संबंधित अनेक फायदे सोशल मीडियावर समोर येतात.
खरंतर या बियांमध्ये भरपूर पोषक तत्वे असतात, म्हणूनच त्यांना सुपरफूड म्हणतात. त्यामध्ये फायबर, प्रथिने, जस्त, अँटिऑक्सिडंट्स आणि निरोगी चरबी यासारख्या अनेक पोषक तत्वे असतात. यामुळे हृदयाचे आरोग्य, पचन, त्वचा आणि केस तसेच चांगली झोप मिळण्यास मदत होते.
भोपळ्याच्या बियांचे सेवन कोणत्या समस्यांमध्ये करायला हवे?
भोपळ्याच्या बियांमध्ये झिंक भरपूर प्रमाणात असते, जे एक खनिज आहे. यामुळे आपली रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते. झिंक पांढऱ्या रक्त पेशींना संसर्गाशी अधिक प्रभावीपणे लढण्यास मदत करते.
भोपळ्याच्या बियांमध्ये मॅग्नेशियम असते. यामुळे आपले हृदयाचे ठोके आणि रक्तदाब नियंत्रित राहते. तसेच हृदयाचे आरोग्य सुधारते. याशिवाय भोपळ्याच्या बियांमध्ये असलेले फायबर खराब कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करते.
भोपळ्याच्या बियांचे नियमित सेवन रक्तातील साखरेची पातळी स्थिर ठेवण्यास मदत करू शकते. म्हणूनच, मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी त्याचे सेवन देखील फायदेशीर आहे.
भोपळ्याच्या बिया व्हिटॅमिन ई सारख्या अँटीऑक्सिडंट्सचा स्रोत आहेत. हे संयुगे मुक्त रॅडिकल्समुळे होणारे नुकसान कमी करण्यास मदत करतात. त्वचेला अकाली वृद्धत्वाच्या लक्षणांपासून आणि डोळ्यांना ऑक्सिडेटिव्ह तणावापासून वाचवतात. याशिवाय, त्याचे सेवन केल्याने केस मुळांपासून मजबूत होतात.
भोपळ्याच्या बिया कधी आणि कशा खायच्या?
दिवसात कोणत्याही वेळी भोपळ्याच्या बिया खाऊ शकता. त्यांचे सेवन करण्यासाठी, तुम्ही सॅलड, दही, स्मूदी, ग्रॅनोला आणि बेक्ड पदार्थांमध्ये कच्चे किंवा भाजलेले बिया घालू शकता किंवा ते स्नॅक म्हणून देखील खाऊ शकता. पचन सुलभ करण्यासाठी आणि फायटिक अॅसिड कमी करण्यासाठी, खाण्यापूर्वी बिया भिजवा.