इंडिगोच्या सीईओ पदी विल्यम वॉल्श यांची नियुक्ती

देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी असलेल्या IndiGo ने मंगळवारी, ‘ब्रिटिश एअरवेज’चे माजी प्रमुख विल्यम वॉल्श यांची नवीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO म्हणून नियुक्ती केल्याची घोषणा केली. विमानन क्षेत्रातील एक अनुभवी दिग्गज असलेले वॉल्श, सध्या ‘इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन’ (IATA) चे महासंचालक म्हणून कार्यरत आहेत.
नियामक मंजुरींच्या अधीन राहून, वॉल्श यांची CEO पदी नियुक्ती केल्याची घोषणा करताना IndiGo ने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, IATA मधील त्यांचा कार्यकाळ ३१ जुलै रोजी संपत आहे आणि ते ३ ऑगस्टपर्यंत (किंवा त्यापूर्वी) कंपनीत रुजू होण्याची अपेक्षा आहे.
IndiGo चे तत्कालीन CEO पीटर एल्बर्स यांनी अचानक पदत्याग केल्यानंतर, अवघ्या तीन आठवड्यांच्या आतच ही घोषणा करण्यात आली आहे. ‘विली’ या नावाने लोकप्रिय असलेले वॉल्श, यापूर्वी ‘ब्रिटिश एअरवेज’ आणि इंटरनॅशनल एअरलाइन ग्रुप ही एक होल्डिंग कंपनी असून तिच्या मालकीच्या कंपन्यांमध्ये Aer Lingus, British Airways, Iberia, Level आणि Vueling यांचा समावेश होतो यांचे CEO होते.
“आम्ही आता परिवर्तन आणि विकासाच्या एका नवीन टप्प्यात प्रवेश करत असताना, विली यांचे IndiGo मध्ये स्वागत करताना मला अत्यंत आनंद होत आहे. “ते विमानन क्षेत्रातील एक प्रतिष्ठित आणि अत्यंत कार्य कर्तृत्ववान म्हणून त्यांची ख्याती आहे. त्यांच्याकडे जागतिक दृष्टीकोन, ग्राहकांवर केंद्रित अशा मजबूत विमान कंपन्या उभारण्याचा आणि त्यांचे कामकाज सांभाळण्याचा विशेष अनुभव, क्षेत्रातील सखोल ज्ञान आणि मूल्यांवर आधारित नेतृत्वशैली यांचा दुर्मिळ संगम आहे. याच गुणांमुळे, IndiGo च्या विकासाच्या या अत्यंत महत्त्वाच्या आणि निर्णायक टप्प्यावर कंपनीचे नेतृत्व करण्यासाठी ते सर्वार्थाने योग्य व्यक्ती ठरतात,” असे IndiGo चे व्यवस्थापकीय संचालक राहुल भाटिया यांनी म्हटले आहे.