हरयाणात महिलेचा अल्पवयीन मुलावर बलात्कार, गुन्हा दाखल

हरयाणात एका 29 वर्षाच्या महिलेने एका 14 वर्षाच्या मुलावर बलात्कार केला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपी महिलेच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

Haryana: FIR registered against a 29-yr-old woman for allegedly raping a 14-yr-old boy in Palwal.Investigating Officer ASI Anju Devi(in pic)says “She had lodged rape complaint against him in Sept 2019.He was sent to judicial custody.Later court released him as he’s a minor.”(1/2) pic.twitter.com/VkqEVN9iIi

हरयणात एक महिला राहत होती. 10 वर्षापूर्वी तिच्या पतीचा करंट लागल्याने मृत्यू झाला होता. तेव्हा पासून हरयाणाच्या पलवल भागात राहत होती. तेव्हा तिची ओळख एका तरुणाशी झाली. या तरुणाचे महिलेच्या घरी येणे जाणे झाले. या काळात महिलेने तरुणाशी शारीरीक संबंध प्रस्थापित केले. तसेच तरुणाकडून लग्नाचे वचनही घेतले. नंतर काही दिवसांनी महिला गरोदर राहिली. तेव्हा तरुणाने लग्न करण्यास नकार दिला. नंतर महिलेने तरुणाच्या विरोधात पोलिसांकडे बलात्काराची तक्रार केली. सदर तरुण हा अल्पवयीन असून त्याचे वय 14 वर्षे असल्याचे निष्पण्ण झाले.

Investigating Officer ASI Anju Devi: Since he is a minor the court ordered that a case be registered against the woman and action be taken against her. The boy is 14-year-old and the woman is 29-years-old. An FIR was lodged against her yesterday. (2/2) pic.twitter.com/6H9iYhGM9R

