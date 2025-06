मोठी बातमी! आशिया चषक अनिश्चित काळासाठी स्थगित, कारणही आलं समोर; वाचा…

श्रीलंकामध्ये 6 जून 2025 पासून ACC महिला इमर्जिंग आशिया चषकाचा दुसरा हंगाम सुरू होणार होता. परंतु ही स्पर्धा आता अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आल्याची मोठी बातमी समोर आली आहे. स्पर्धा सुरू होण्यास काही दिवसांचा कालावधी शिल्लक असतानाच ACC अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांनी स्पर्धा स्थगित करण्यात आल्याची माहिती दिली.

The #ACCWomensEmergingTeamsAsiaCup2025, set to begin June 6 in Sri Lanka, has been postponed due to adverse weather and health concerns.

New dates will be announced soon. Thanks to all teams & partners for their continued support.

Read more: https://t.co/Cpc0fMD2tO#ACC pic.twitter.com/qO3l1oA6Kg

— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) June 2, 2025