अमेरिकेची युद्धाची तयारी? जगातील सर्वात मोठे विमानवाहू जहाज ट्रम्प यांनी इराणला पाठवले

अणु करार करण्यासाठी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प इराणवर दबाव वाढवत आहेत. ट्रम्प यांनी इराणला एक महिन्याचा अल्टिमेटम दिला आहे. अमेरिका अणुकरारासाठी वाटाघाटी आणि दबाब असे तंत्र वापरत आहे. अणु करार करण्यासाठी इराणवर दबाव वाढवत असतानाच अमेरिका युद्धाची तयारीही करत आहे. जगातील सर्वात मोठे विमानवाहू जहाज, यूएसएस गेराल्ड आर. फोर्ड ट्रम्प यांनी इराणकडे पाठवले आहे. वाटाघाटी अयशस्वी झाल्या तर इराणवर हल्ला होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
न्यू यॉर्क टाईम्सच्या वृत्तानुसार, ही माहिती चार अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी दिली होती. याआधी यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश पाठवले जातील असे वृत्त होते. परंतु आता फोर्डची निवड करण्यात आली आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की वाटाघाटी अयशस्वी झाल्यास अमेरिका इराणवर हल्ला करण्यास तयार आहे. यूएसएस जेराल्ड आर. फोर्ड ही जगातील सर्वात मोठे आणि सर्वात आधुनिक विमानवाहू जहाज आहे. त्यात १०० हून अधिक लढाऊ विमाने, हजारो सैन्य आणि एस्कॉर्ट जहाजे आहेत.
याआधी ते कॅरिबियन समुद्रात होते आणि व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांच्या अटकेशी संबंधित ऑपरेशनमध्ये सहभागी होते. आता ते आखाती देशांकडे पाठवले जात आहे. वॉल स्ट्रीट जर्नलने म्हटले होते की यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश (व्हर्जिनियाच्या किनाऱ्यावर प्रशिक्षण) पाठवले जाऊ शकते. परंतु आता फोर्ड निवडले गेले आहे.
यूएसएस अब्राहम लिंकन आणि इतर अनेक जहाजे आधीच आखाती समुद्रात तैनात आहेत. त्यामुळे अमेरिका- इराण तणाव शिगेला पोहचला आहे.
ही अमेरिकन युद्धनौका जगातील सर्वात मोठी विमानवाहू जहाज आहे. ती ३३७ मीटर लांब आहे, ७४८ मीटरचा बीम आहे आणि १००,००० टनांचे भार विस्थापन आहे. त्यात ७८ मीटर रुंद फ्लाइट डेक आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एअरक्राफ्ट लाँचिंग सिस्टम आहे. ती प्रगत अटक गियरने सुसज्ज आहे. ती एका वेळी ७५ विमाने तैनात करू शकते. याव्यतिरिक्त, ती ४,५३९ सैन्य वाहून नेऊ शकते. फोर्डच्या तैनातीमुळे अमेरिकेची हवाई शक्ती दुप्पट होईल. अमेरिका इराणला अणु करार करण्यासाठी आपली लष्करी ताकद वाढवत आहे. जगातील सर्वात मोठ्या वाहकाच्या तैनातीने तणाव आणखी वाढवत आहे. सध्या, वाटाघाटींना वाव आहे, परंतु जर ते अयशस्वी झाले तर मध्य पूर्वेत एक मोठा संघर्ष सुरू होऊ शकतो.