सूर्याचा आजपर्यंतचा सर्वात जवळचा फोटो प्रकाशित, तुम्ही पाहिला का?

जगातील सर्वात मोठी सौर दुर्बीण असलेल्या हवाईमधल्या डॅनियल के. इनॉय सोलर टेलिस्कोप (DKIST)चा वापर करून शोधकर्त्यांनी सूर्याचे आजपर्यंतचे सर्वात जवळचे छायाचित्र टीपले आहे. हे छायाचित्र सूर्यापासुन अवघ्या 30 कीमी इतक्या अंतराहून टिपण्यात आलं आहे. मानवाच्या नजरेसमोर पहील्यांदाच सूर्याचा पृष्ठभाग आला आहे.

या छायाचित्रात दिसणारा एक एक भाग हा तब्बल महाराष्ट्र आणि राजस्थान हे राज्य जोडल्यास तयार होणाऱ्या भागाइतका मोठा आहे. सूर्य कशाप्रकारे कार्य करतो याचा अभ्यास करण्यासाठी हा सोलार टेलिस्कोप उभारण्यात आला आहे. सूर्यावर 73% हायड्रोजन, 24 % हेलियम, 1% ऑक्सिजन आणि 0.3 % कार्बन असे वातावरण आहे. छायाचित्र फिल्टरचा वापर करून काढण्यात आला आहे. हे छायाचित्र आणि व्हिडीओ 29 जानेवारी रोजी जगासमोर आला आहे. यात सेल सारखी संरचना एका दृश्यात दिसत आहे. जी सूर्याच्या पृष्ठभागातून बाहेर पडत आहे. यात सूर्याचा चुंबकीय परिणामही दिसत आहे.

The NSF’s Inouye Solar Telescope provides unprecedented close-ups of the sun’s surface, but ultimately it will measure the sun’s corona – no total solar eclipse required.

More: https://t.co/UsOrXJHaY1 #SolarVision2020 pic.twitter.com/DO0vf9ZzKC

— National Science Foundation (@NSF) January 29, 2020