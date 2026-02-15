पश्चिम बंगालमध्ये दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातील जिवंत बॉम्ब सापडला, लष्कराने केला निकामी

पश्चिम बंगालमधील बीरभूम जिल्ह्यात दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातील एक जिवंत मॉर्टर बॉम्ब सापडल्याने परिसरात एकच खळबळ माजली होती. मात्र लष्कराच्या बॉम्ब शोधक आणि नाशक पथकाने अत्यंत कौशल्याने हा बॉम्ब निकामी केला असून एक मोठा धोका टळला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, बीरभूम जिल्ह्यातील एका निर्जनस्थळी हा जुना मॉर्टर बॉम्ब स्थानिकांना दिसून आला. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक पोलिसांनी तातडीने परिसर सील केला आणि हिंदुस्थानी लष्कराला पाचारण केले. लष्कराच्या तज्ज्ञांनी या बॉम्बची पाहणी केली असता, हा बॉम्ब दुसऱ्या महायुद्धाच्या (World War II) काळातील असल्याचे स्पष्ट झाले.

दशकांहून अधिक काळ लोटला असला तरी हा बॉम्ब अजूनही सक्रिय आणि अत्यंत घातक होता. लष्कराच्या पथकाने सुरक्षित अंतर राखून आणि सर्व नियमांचे पालन करून एका निर्जन भागात हा बॉम्ब निकामी केला.

हा जुना बॉम्ब या ठिकाणी कसा आला, याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. मात्र लष्कराच्या तत्परतेमुळे आणि अचूक कारवाईमुळे कोणतीही जीवितहानी किंवा नुकसान झाले नाही. या घटनेनंतर परिसरात लष्कराने शोधमोहीम राबवून सुरक्षिततेची खात्री केली आहे.

