दहशतवाद्यांना पाठिंबा देणारे शाहीन बागेत आंदोलन करत आहेत – योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी नागरिकत्व कायद्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्याबाबत एक वादग्रस्त विधान केलं आहे. शाहीन बागेतील आंदोलनकर्ते हे तेच आहेत जे आझादीचे नारे देत दहशतवाद्यांना पाठिंबा देतात, असे वक्तव्य योगी आदित्यनाथ यांनी केले आहे. त्यांच्या या वक्तव्यावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

योगी आदित्यनाथ हे दिल्लीतील कारवाल नगर चौक येथे विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी आले होते. त्यावेळी सभेत भाषण करताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर देखील टीका केली. ‘केजरीवाल हे दिल्लीकरांना अद्याप शुद्ध पाणी देऊ शकलेले नाही मात्र ते शाहीन बागेतील आंदोलकांना दररोज बिर्याणी पुरवत आहेत’, असा आरोप योगी आदित्यनाथ यांनी केजरीवालांवर केला आहे.

UP CM & BJP leader, Yogi Adityanath in Rohini, Delhi: Kejriwal can’t provide clean drinking water to people of Delhi. A survey says that Delhi uses the most polluted drinking water. But Kejriwal govt provides Biryani to the people sitting in protest at Shaheen Bagh & other places pic.twitter.com/oNKCBEL8t3

