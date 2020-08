फिरकीपटू युझवेंद्र चहलचा साखरपुडा, जाणून घ्या कोण आहे ‘क्लिन बोल्ड’ करणारी तरुणी

टीम इंडियाचा फिरकीपटू युझवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) याने आयपीएलपूर्वी चाहत्यांना खुशखबर दिली आहे. युझवेंद्र चहलचे लग्न ठरले असून सोशल मीडियावर भावी नववधूसह फोटो शेअर करत त्याने ही माहिती दिली. चहलने साखरपुडा समारंभाचे फोटो आहेर केले आहेत. साखरपुडा झाला असला तरी लग्नाच्या तारखेचा खुलासा करण्यात आलेला नाही.

चहलचा क्लिन बोल्ड करणाऱ्या तरुणीचे नाव धनश्री वर्मा असे आहे. चहलने धनश्री वर्मा सोबतच फोटो ट्विटर आणि इन्स्टाग्रामवर शेअर केले आहेत. ‘घरच्यांसमोर आम्ही एकमेकांना होकार दिला’, असे कॅप्शन या फोटोला देण्यात आले आहे. हा फोटो शेअर होताच त्याच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.

We said “Yes” along with our families❤️ #rokaceremony pic.twitter.com/Sf4t7bIgQt

— Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) August 8, 2020