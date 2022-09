कांगारुंची शिकार करत झिम्बाब्वेने रचला इतिहास, ऑस्ट्रेलियाचा घरच्या मैदानावर लाजिरवाणा पराभव

क्रिकेटमध्ये लिंबूटिंबू संघ म्हणून मिरवणाऱ्या झिम्बाब्वेने बलाढ्य ऑस्ट्रेलियाला त्यांच्याच घरच्या मैदानावर पराभवाचा धक्का दिला आहे. तीन सामन्यांच्या मालिकेतील अखेरचा सामना झिम्बाब्वेने 3 विकेट्सने जिंकत इतिहास रचला. क्रिकेट इतिहासामध्ये झिम्बाब्वेने पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलियाचा त्यांच्याच घरच्या मैदानावर पराभव केला आहे.

झिम्बाब्वेच्या विजयाचा नायक फिरकीपटू रयान बर्ल राहिला. त्याच्या फिरकीपुढे ऑस्ट्रेलियाने गुडघे टेकले. रयान बर्ल याने 3 षटकांच्या गोलंदाजीमध्ये अवघ्या 10 धावा देत ऑस्ट्रेलियाच्या 5 विकेट्स घेतल्या. डेव्हिड वॉर्नर, ग्लेन मॅक्सवेल, एश्टन एगर, मिशेल स्टार्क आणि जोस हेझलवूडला त्याने बकरा बनवले. रयानच्या फिरकीपुढे ऑस्ट्रेलियाचा संघ अवघ्या 141 धावांमध्ये गारद झाला. हे आव्हान झिम्बाब्वेने 11 षटके बाकी असताना 7 विकेट्च्या मोबदल्यात पार केले.

मालिका ऑस्ट्रेलियाने जिंकली, पण झिम्बाब्वेच्या झुंजीचे कौतुक

दरम्यान, तीन सामन्यांच्या मालिकेतील पहिले दोन सामना ऑस्ट्रेलियाने जिंकत विजयी आघाडी घेतली होती. त्यामुळे तिसरा सामना फक्त औपचारिकता राहिली होती. ऑस्ट्रेलियासाठी औपचारिकता असताना हाच सामना झिम्बाब्वे क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये ऐतिहासिक ठरला. झिम्बाब्वेने मोठा उलटफेर करत तीन विकेट्सने सामना जिंकत इतिहास रचला.

Captain Regis Chakabva leads from the front as Zimbabwe create history 🔥

Details ⬇️#AUSvZIMhttps://t.co/4phhcfPQpF

— ICC (@ICC) September 3, 2022