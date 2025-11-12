100 एकरचे फार्महाऊस… आलिशान गाड्या, करोडोंचा बिझनेस.. धर्मेंद्र यांची एकूण संपत्ती तुम्हाला माहीत आहे का, वाचा

धर्मेंद्र यांना बाॅलीवूडमधील हिमॅन असे म्हटले जाते. गेल्या काही दिवसांपासून, चाहते धर्मेंद्र यांच्या लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करत आहेत. मुंबईच्या ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. ६५ वर्षांहून अधिक काळ पडद्यावर प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणाऱ्या धर्मेंद्र यांची एकूण संपत्ती जाणून तुम्हीही थक्क व्हाल.
1960 मध्ये “दिल भी है तेरा, हम भी हैं तेरे” या चित्रपटाद्वारे हिंदी चित्रपटसृष्टीत प्रवेश करणाऱ्या धर्मेंद्र यांनी त्यांच्या संपूर्ण कारकिर्दीत फूल और पत्थर, मेरा गाव मेरा देश, शोले, खामोशी आणि जॉनी गद्दार यासह अनेक सुपरहिट चित्रपट दिले आहेत. शाहरुख खान प्रमाणेच बॉलीवूडचा हि-मॅन धर्मेंद्र जितके चांगले अभिनेते आहे तितकेच ते एक यशस्वी बिझनेसमन म्हणूनही ओळखले जातात.
त्यांनी २०१५ मध्ये नवी दिल्लीत “गरम धरम” हा पहिला ढाबा उघडला. बिझनेस इनसाइडरमधील एका वृत्तानुसार, त्याने २०२२ मध्ये कर्नाल हायवेजवळ आणखी एक ‘ही-मॅन’ रेस्टॉरंट उघडले. उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथे त्याचे “गरम धरम” नावाचे एक रेस्टॉरंट देखील आहे. चित्रपट उद्योगातील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या स्टार्सपैकी एक आहेत.
धर्मेंद्र यांचे मुंबईत घर आहे, तर लोणावळ्यामध्ये त्याचे १०० एकरचे सुंदर फार्महाऊस आहे. ते त्यांचा बहुतेक वेळ तिथेच घालवतात. त्यांच्या फार्महाऊसमध्ये एक मोठा स्विमिंग पूल आहे आणि तो शेतीसाठी देखील वापरला जातो. सीए नॉलेजच्या अहवालानुसार, धर्मेंद्र यांनी महाराष्ट्रात ₹१७ कोटी (अंदाजे $१.७ दशलक्ष) किमतीची मालमत्ता खरेदी केली आहे. अहवाल दर्शवितात की त्यांनी ₹८.८ दशलक्ष पेक्षा जास्त शेतीच्या जमिनीत आणि ₹५.२ दशलक्ष पेक्षा जास्त बिगर-कृषी मालमत्तेत गुंतवणूक केली आहे.
तसेच अनेक आलिशान वाहने आहेत. वृत्तानुसार, त्यांच्याकडे एका जुन्या फियाटपासून ते आधुनिक आलिशान कारपर्यंत सर्व काही आहे, ज्यामध्ये रेंज रोव्हर इव्होक आणि डिझेल एसएल५०० समाविष्ट आहे, ज्याची किंमत ₹९८.११ लाख आहे. त्यांच्या गॅरेजमध्ये जुन्या आणि नवीन अशा विविध प्रकारच्या आलिशान गाड्या आहेत.
या व्यतिरिक्त, धर्मेंद्र यांचे एक प्रॉडक्शन हाऊस देखील आहे. त्यांनी १९८३ मध्ये विजयता फिल्म्स हे स्वतःचे प्रॉडक्शन हाऊस सुरू केले. सनी देओल आणि बॉबी देओल यांचे पहिले चित्रपट, बेताब आणि बरसात, त्यांच्या बॅनरखाली प्रदर्शित झाले. दोन्ही बॉक्स ऑफिसवर यशस्वी झाले. ते प्रत्येक चित्रपटासाठी ₹५ कोटी पर्यंत फी देखील घेतात. अहवालांनुसार, व्यवसाय, चित्रपट आणि इतर मालमत्तांसह त्यांची एकूण संपत्ती सुमारे ₹३५० कोटी असल्याचे म्हटले जाते.